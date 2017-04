7 conseils pour entretenir sa pelouse

Certains pensent que l’entretien de la pelouse est un travail fastidieux. Il existe pourtant quelques bonnes pratiques qui vous permettront d’avoir une pelouse parfaite facilement. Suivez ces 7 conseils des experts Robomow et vous verrez qu’entretenir sa pelouse n’a jamais été aussi facile !

1/ Tondez souvent !

Il est conseillé de tondre toutes les semaines pour éviter que l’herbe ne soit trop longue. Plus la tonte est espacée plus elle sera difficile et prendra donc beaucoup plus de temps. Au contraire plus elle est régulière plus la pelouse poussera.

2/ Suivez la règle du tiers

Ne tondez pas plus d’un tiers de la hauteur de la pelouse. Les coupes trop courtes ne couvrent pas la surface du gazon. Plus la coupe est courte plus votre jardin sera sensible, au piétinement, à la sécheresse…

3/ Arrosez entre 4 et 8 heure du matin

Arroser aux premières heures du jour permet de laisser le gazon absorber l’eau avant que la chaleur du soleil ne la fasse évaporer. La pelouse a besoin de 3 à 4cm d’eau par semaine. Un arrosage en profondeur permettra au gazon de développer ses racines, il résistera mieux à la sécheresse et aux maladies.

4/ Arrosez en petite quantité

Trop arroser est non seulement inutile, mais peut également augmenter la croissance du gazon ce qui entrainerait des tontes plus fréquentes. Laisser le sol sécher partiellement entre les arrosages. Vous pouvez utiliser un tournevis pour sonder le sol et mesurer la profondeur de l’humidité.

5/ Réduisez la quantité d’engrais grâce à l’herbicyclage

L’herbicyclage est le recyclage du gazon en laissant sur la pelouse l’herbe tondue. Il permet de réduire la quantité de fertilisant nécessaire. En effet les résidus de tonte sont équivalents à un quart des besoins annuels de la pelouse en engrais.

6/ Aiguisez vos lames

Des lames tranchantes garantissent une coupe propre, sûre et efficace. Des lames émoussées vont déchiqueter l’herbe, ce qui favorise l’accès des agents pathogènes et affaiblit la plante. Les experts de Robomow conseillent d’aiguiser les lames au moins une fois par an.

7/ Utilisez le paillage

Les résidus de tonte sont constitués d’eau et de petites quantités de lignine, ils se décomposent donc très rapidement. Une petite quantité de chaume (environ ½ pouce) peut s’avérer bénéfique pour votre pelouse. Comme les résidus de tonte, elle protégera le système racinaire de la pelouse pour éviter les écarts de chaleur et diminuer la perte d’eau.

En suivant ces quelques conseils, vous obtiendrez une pelouse saine qui suscitera l’admiration de vos voisins. Si vous avez du mal à trouver du temps pour tondre régulièrement votre pelouse, pensez aux robots tondeuses. De plus en plus performants et économiques une fois paramétrés ils prendront en charge cette tâche fastidieuse.

Texte & Photos : © Robomow