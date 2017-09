Amplilib : L’objet sonore de tous les possibles !

L’utilisation du smartphone s’est particulièrement intensifiée ces dernières années. 37,4 millions de consommateurs sont quotidiennement connectés à leur téléphone, soit plus de la moitié des français. Pour accompagner ses utilisations émergentes, la star-tup Lucy propose une éco-innovation originale aux consommateurs et aux entreprises : l’Amplilib, la première enceinte pliable en carton ultra résistant pour smartphones. Biodégradable, il est fabriqué en France !

Breveté en juin 2016 au titre d’ « amplificateur acoustique autonome », l’aventure des deux inventeurs Christophe Grivalliers et Béatrice Juillard a débuté au cours d’un voyage aux Antilles : « Amateurs de musique nous souhaitons êtres libres de pouvoir l’écouter partout en toute liberté, sans dépendre d’énergie, de câbles ou de wifi. Créer un produit qui de plus est performant, simple d’utilisation et respectueux de la planète était un véritable challenge». Après de longs mois d’expériences et de recherches, munis de leurs premiers prototypes, les essais provoquent l’enthousiasme autour d’eux. Ils peaufinent alors leurs modèles tant dans la forme, la dimension et la matière… Amplilib est né !

Un produit à la fois simple et révolutionnaire

Cette enceinte autonome, pliable et dépliable en un clip, s’impose comme une réelle révolution dans les habitudes d’écoute des utilisateurs. Amplilib est le seul sur le marché international à proposer un amplificateur de son en carton ultra-résistant, ne possédant ni batterie, ni composant électronique. Il garantit autonomie, indépendance énergétique et liberté d’écoute. Sa forme de phonographe offre une expérience acoustique performante et une diffusion du son directionnelle allant jusqu’à 110 décibels. Après utilisation, il suffit de le replier et le glisser dans son sac pour l’emporter partout avec soi.

Des enceintes 100% recyclables et biodégradables

Amplilib répond à des normes environnementales et éthiques. Les produits sont fabriqués en cartons certifiés FSC, à base d’encres et de vernis à eau, plus respectueux pour la santé et l’environnement. Conçu à partir d’une carte technique double couche à haut rendement, les enceintes combinent rigidité, légèreté et biodégradabilité.

Amplilib s’impose aujourd’hui comme une innovation française, responsable et éco-citoyenne, avec cette volonté d’offrir aux consommateurs et aux entreprises qui souhaitent le personnaliser, des produits toujours plus éthiques et performants.

Caractéristiques techniques :

• Matériaux : carton 2×350 g – normes FSC

• Poids : 41g

• Dimensions : 230 x 195 x 2 mm

• Puissance : 110 décibels

• Possibilité de personnaliser l’Amplilib

• Prix : 9,90€ TTC

Disponible sur le site www.amplilib.com