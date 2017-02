Ariston lance la première génération de chauffe-eau connecté

Avec sa nouvelle technologie WiFi, VELIS EVO PLUS, le chauffe-eau Ariston à la fois compact et élégant avec son design en Alu brossé, réinvente une nouvelle fois les standards du confort sanitaire. Premier chauffe-eau électrique Ariston avec WiFi intégré, il se pilote désormais directement depuis son smartphone ou sa tablette, pour le confort au quotidien de ses utilisateurs.

LE CONFORT AU QUOTIDIEN

Grâce à l’application dédiée Ariston Net, il est aujourd’hui possible d’allumer ou d’éteindre son chauffe-eau VELIS EVO PLUS à distance et de configurer son mode d’utilisation et la température de chauffe souhaitée, directement depuis son smartphone ou sa tablette :

Réglage du nombre de douches que l’on souhaite (et du nombre de chauffes par jour)

Programmation en mode nuit, avec le chauffage de la cuve de 23h à 7h

Indication de temps de chauffe restant et notification dès qu’il est possible de prendre une douche

Mise en place du mode Eco, pour analyser ses besoins…

De plus, au moindre problème, l’application Ariston Net prévient son utilisateur et lui permet d’en identifier la cause, pour toujours plus de confort au quotidien. Ainsi, l’utilisateur n’a plus besoin d’être à son domicile pour piloter son chauffe-eau. Il peut assurer le confort de sa famille, en le mettant en marche à distance, sur le trajet de retour de ses vacances, ou avant d’arriver chez lui, par exemple. Cette facilité d’utilisation et de pilotage à distance, en fait également la solution idéale pour les résidences secondaires. Cette installation nécessite seulement une box WiFi ; les données de l’utilisateur sont stockées en sécurité dans le Cloud Ariston, puis envoyées directement sur l’application, pour pouvoir être contrôlées à distance.

DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE SUR LE LONG TERME

Outre le confort immédiat qu’elle apporte à son utilisateur, l’application Ariston Net permet aussi et surtout, de maitriser sa consommation d’énergie et de réaliser des économies sur le long terme. En proposant un rapport de sa consommation (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et annuelle) et en distillant conseils et bonnes pratiques, VELIS EVO PLUS WiFi et son application associée, permettent de réaliser des économies au quotidien, pour la planète et pour son porte-monnaie.

UN CHAUFFE-EAU COMPACT QUI S’INSTALLE PARTOUT

VELIS EVO PLUS WiFi est disponible en deux capacités différentes : 65 litres, pour une famille de 3 personnes maximum et 80 litres, pour un foyer de 4 personnes, (version alu brossé uniquement). Le chauffe-eau est multi-positions : il s’installe aussi bien à la verticale qu’à l’horizontale sur un mur porteur. Il est également le plus compact du marché, avec une profondeur de 27 cm seulement. VELIS EVO PLUS WiFi permet d’atteindre des performances énergétiques de classe B, uniques sur ce marché, et de réaliser jusqu’à 15% d’économies d’énergie. Afin d’optimiser ses performances de chauffe, il dispose de 2 cuves émaillées en acier, de 2 résistances blindées et de 2 anodes magnésium. Ses fonctions anti-bactéries, anti-chauffe à sec et son système d’auto-diagnostic lui assurent une fiabilité optimale.

