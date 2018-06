Bien isoler sa maison

Faire le choix d’un habitat correctement isolé et bien protégé du rayonnement solaire présente un double avantage : améliorer durablement son confort thermique au quotidien et réduire ses dépenses énergétiques sur le long terme.

L’isolation thermique permet de réduire les consommations d’énergie de chauffage ou de climatisation, et de favoriser le confort de ses occupants. L’isolation est bénéfique pour l’environnement car réduire les consommations c’est aussi permettre de préserver les ressources énergétiques et limiter les émissions de gaz à effet de serre. Isoler sa maison est une obligation. La réglementation thermique impose certaines règles sans lesquelles nous serions exposés à de nombreux désagréments tels que l’humidité, le froid, la chaleur, ou encore des dépenses exorbitantes en raison d’une consommation énergétique trop importante. Des matériaux d’isolation écologiques adaptés aux climats tropicaux sont sur le marché. Sans risque pour la santé et respectueux de notre planète, ils possèdent des qualités isolantes thermiques et acoustiques très performantes.

Comment choisir un isolant ?

La résistance thermique de l’isolant, son « R » permet de le choisir. Cette résistance, c’est l’aptitude du matériau à ralentir la propagation de l’énergie qui le traverse. Sa performance est une information importante qui figure obligatoirement sur le produit et elle s’exprime en m2.K/W. Plus le R est important, plus le matériau est isolant. Attention, les niveaux de performance à respecter varient en fonction de la paroi à isoler.

Des solutions innovantes et écologiques

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour gagner en confort de vie au quotidien et faire baisser vos factures d’électricité. De plus, en rénovant votre logement et en le rendant plus confortable, il se dégradera moins vite, subira moins les aléas climatiques et vous augmenterez sa pérennité et sa valeur si vous souhaitez le louer ou le vendre.

La ouate de cellulose est un produit innovant qui s’obtient à partir de papier journal invendu reconditionné. Les adjuvants utilisés lors de sa fabrication la rendent anti-termite, anti-moisissure, répulsif aux rongeurs, non-allergène et classé M1 au feu (retardateur de flamme). Cet isolant se présente comme une véritable alternative écologique aux isolants actuels. Il est reconnu pour son très faible impact environnemental et pour ses performances acoustiques et thermiques qui le place parmi les meilleurs produits du marché. C’est l’isolant privilégié des constructeurs de maisons performantes.

La projection de ouate de cellulose est idéale pour les parois verticales car la résine naturelle du papier adhère immédiatement à la matière. Une autre technique, particulièrement intéressante en rénovation, consiste à saturer de ouate de cellulose dans les rampants et de la souffler à sec dans les combles en introduisant des tuyaux d’injection à des endroits précis sans démonter les plafonds existants. Cette technique extrêmement efficace garantit l’absence d’interruptions dans l’isolation et donc une meilleure performance et durabilité.

La laine minérale de verre est élaborée essentiellement à partir de sable, de verre recyclé et d’un liant 100% naturel (teneur en verre recyclé allant jusqu’à 80%). Elle présente des avantages dès son installation avec un confort de pose et la douceur au toucher de la laine, jusqu’à son utilisation quotidienne avec des performances de résistance thermique conformes à la dernière réglementation en vigueur. En plus de ses propriétés isolantes, la spécificité du liant 100% naturel de la laine minérale contribue à améliorer la qualité de l’air à l’intérieur de l’habitation.

Pour isoler par l’extérieur, l’application sous pression d’un revêtement réfléchissant sur l’ensemble de la surface est une technique simple et efficace qui assure l’isolation thermique mais aussi une étanchéité parfaite de la toiture. Le procédé renvoie la chaleur des rayons du soleil ce qui permet d’abaisser de manière très significative la température à l’intérieur.

La transition énergétique, c’est le passage d’une société fondée sur une consommation abondante d’énergies fossiles, à une société plus sobre, plus frugale et plus écologique. Concrètement, il faut faire des économies d’énergie, optimiser les systèmes de production et utiliser au maximum les énergies renouvelables. L’enjeu est d’aller vers un modèle énergétique qui permette de satisfaire de manière durable les besoins en énergie en réduisant la consommation et en produisant l’énergie de manière plus pérenne.

La réglementation relative à l’isolation

Ayant pour vocation d’appliquer les principes du développement durable à la construction d’habitations neuves, une réglementation spécifique adaptée aux DOM a été élaborée, la « RTAA DOM ». En effet, les exigences requises en métropole dans les domaines thermique et acoustique, et en matière de caractéristiques de ventilation sont inadaptées en outre-mer, caractérisé par un climat tropical humide.

Une initiative soutenue financièrement

Réaliser des travaux de rénovation énergétique dans son logement tout comme investir dans des équipements économes en énergie peut vous rendre éligible à certaines aides financières et fiscales pour vous aider à financer les travaux que vous avez décidé d’entreprendre.

Le Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique permet de déduire de l’impôt sur le revenu 30% des dépenses éligibles réalisées pour des travaux d’amélioration de la performance énergétique de votre résidence principale, maison individuelle ou appartement, achevée depuis plus de 2 ans. Le CITE est une aide indirecte à la rénovation énergétique car il est alloué une fois l’investissement éligible réalisé. Le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné par leur réalisation par des professionnels disposant du signe de qualité RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). Les aides des fournisseurs d’énergie Les aides des entreprises qui vendent de l’énergie interviennent dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie. Ce dispositif leur impose sous peine de fortes pénalités financières, de réaliser des économies d’énergie. Certaines entreprises proposent ainsi aux particuliers des primes, des prêts bonifiés ou des diagnostics pour la réalisation de travaux d’économie d’énergie. Pour être éligibles, les travaux doivent permettre d’améliorer la performance énergétique du logement et doivent respecter des exigences de performances minimales. Avec l’Offre Agir PLUS « isolation thermique » d’EDF, si vous faites réaliser l’isolation de votre toiture, de vos combles ou de vos murs par un professionnel agréé et conventionné EDF, vous pouvez bénéficier d’une prime allant jusqu’à 8€/m2 pour l’isolation de vos combles, de votre toiture ou de vos murs extérieurs.

