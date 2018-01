Blueberry présente la monture Night Drive, pour sécuriser la conduite de nuit !

Avec 3 fois plus d’accidents la nuit que le jour, la conduite nocturne demande prudence et confort oculaire. Plus de 52% des conducteurs se disent gênés par l’éblouissement des phares (baromètre ASNAV 2017). Un confort de vue accru lors de la conduite de nuit est donc primordial !

Les montures Blueberry Night Drive ont été créées pour rendre plus agréable la conduite nocturne. Grâce à leurs filtres spécifiques, les verres Night Drive diminuent l’éblouissement occasionné par les phares à LED ou Xénon et augmentent le contraste des couleurs. Les utilisateurs de ces montures bénéficient d’une meilleure visibilité pour plus de sécurité lors de la conduite de nuit.

