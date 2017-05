CANDY & LE SMART COOKING

Et si votre four était une tablette ? CANDY, marque pionnière de l’innovation intelligente, dévoile Watch & Touch, le premier four connecté & 100% tactile.

Candy surprend avec son tout nouveau four connecté Watch & Touch ! Ce produit, inédit sur le marché de l’électroménager est une révolution dans le monde de la cuisine. Design, performant, smart et 100% tactile, il va changer le quotidien des consommateurs en leur offrant une toute nouvelle expérience…

La porte du four devient un véritable tableau de commande : un écran tactile de 19 pouces, avec une interface conviviale qui permet de naviguer, contrôler, commander et superviser en toute simplicité, l’état de la cuisson dans toutes ses étapes.

Grâce à sa connexion WiFi, il offre la possibilité de naviguer sur Internet pour aller chercher ses recettes préférées, consulter ses plateformes sociales, ses emails, écouter de la musique, programmer la cuisson de son plat ou encore aider l’utilisateur en lui suggérant le mode de cuisson le plus adapté.

Candy a également préchargé de nombreuses recettes vidéo, consultables sur la porte du four, qui se transforme alors en un véritable tutoriel pour permettre à l’utilisateur de suivre en direct toutes les phases de la préparation de son menu.

La caméra intégrée offre quant à elle, une vision optimale de l’intérieur de la cavité, ainsi qu’une vue des plats en train de cuire, pour une surveillance constante directement sur la porte du four ou à distance via un smartphone ou une tablette. Il est donc tout à fait possible de gérer le four Watch & Touch à distance grâce à l’application dédiée en WiFi, Simply Fi.

Photos : CANDY