Conservez fruits & légumes jusqu’à 4 fois plus longtemps !

La déshydratation des fruits et légumes est un des facteurs qui accélère leur mûrissement. Dans une habitation, on observe en moyenne une humidité de 40% à 60%. Or, de nombreux fruits et légumes doivent être maintenus dans un environnement se rapprochant davantage de 70% à 80% d’humidité.

Afin de mieux respecter leur besoin en humidité et ainsi de leur fournir un environnement adéquat, il est nécessaire de pouvoir les hydrater quotidiennement. La VITALIA Eau a été conçue par la marque Appolia dans ce but. Telle une corbeille de fruits design, composée d’un récipient en céramique surmontée de lattes de bois, elle permet d’offrir aux fruits et légumes l’hydratation quotidienne dont ils ont besoin.

La gamme VITALIA permet de conserver les aliments à température ambiante sans recourir à une quelconque source d’énergie, favorisant ainsi leur goût et le maintient de leurs nutriments.

Retrouvez enfin le goût savoureux de vos fruits et légumes !

Réalisée dans des matériaux naturels (céramique et bambou), VITALIA permet de préserver les ressources naturelles tout en diminuant votre budget alimentaire.

Photos : Appolia