Des bracelets anti-moustiques imprimés pour faire rimer style avec efficacité !

Depuis 10 ans, la marque française PARA’KITO propose des solutions anti-moustiques les plus naturelles et saines possibles. Pour que protection rime avec style, PARA’KITO décline son produit phare : une collection de bracelets aux motifs élégants qui apporteront la touche finale à votre look estival.

Les bracelets PARA’KITO ont le grand avantage de vous protéger contre les moustiques tout en accessoirisant votre look de plage, de randonnée ou de sortie en ville.

Décliné en plusieurs imprimés colorés, il devient un véritable accessoire de mode pour les femmes, de la plus baroudeuse à la plus girly !