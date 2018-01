DODO LANCE L’OREILLER INTELLIGENT !

Difficultés à s’endormir, réveils nocturnes, insomnies… La mauvaise qualité du sommeil est un problème qui touche des millions de personnes aux quatre coins de la planète. Ayant toujours à l’esprit l’amélioration du bien-être des consommateurs, DODO présente son oreiller connecté, un véritable allié pour améliorer la qualité du sommeil. Un produit qui s’adresse aussi bien aux personnes ayant des troubles du sommeil, qu’à celles et ceux cherchant simplement à optimiser leur nuit !

Saviez-vous que nous passions près d’un tiers de notre temps à dormir et que 70% des Français déclarent se réveiller trois à quatre fois par nuit ? A la recherche de la qualité optimale et soucieux du bien-être du sommeil, DODO n’a de cesse d’innover depuis plus de 80 ans. Aussi l’équipe Recherche & Développement de DODO s’est-elle associée à celle d’Advansa pour concevoir le premier oreiller connecté.

Cette technologie révolutionnaire a été développée avec une clinique du sommeil et Citizen Sciences, entreprise mondialement reconnue pour son expertise des textiles intelligents et connectés. Thomas Pesquet, spationaute français, a notamment embarqué et testé dans l’ISS leur T-shirt de sport connecté !

Plus qu’un oreiller au confort premium et au moelleux incomparable, celui-ci saura devenir un véritable allié pour améliorer le sommeil. Réveils nocturnes, mouvements, bruits extérieurs, rien n’échappe aux capteurs dissimulés à l’intérieur de l’oreiller. Totalement imperceptibles, ils enregistrent les données sans émettre d’ondes. Ces capteurs transmettent ensuite, dès le réveil, toutes les informations collectées vers un smartphone ou une tablette sous iOS ou Android. Il suffit alors de se connecter à l’application iX21 pour savoir quelle a été la qualité du sommeil et ce qui a pu le perturber. Il en résulte une analyse complète du sommeil et, in fine, des conseils évolutifs et des recommandations personnalisées dans le but d’améliorer la qualité des nuits et des phases de récupération (partie soumise à abonnement dans l’application). Cet oreiller connecté propose également une fonction de réveil qui choisit le moment idéal dans le cycle de sommeil par rapport à une zone horaire prédéfinie.

L’oreiller connecté DODO s’utilise comme n’importe quel oreiller. Il possède une autonomie de 7 jours environ et il se recharge via un port micro USB placé sur le côté de l’oreiller dans une petite poche.

Le confort ne devant rien sacrifier à la technologie, l’oreiller connecté contient des milliers de flocons de fibres dont la résilience et le moelleux ne sont plus à démontrer. Ainsi cet oreiller s’ajuste-t-il aux contours de la tête et de la nuque et procure-t-il un soutien sur mesure tout au long de la nuit. Il est également lavable en machine.

Enveloppe : 100% coton.

Garnissage : 100% polyester, flocons de fibres creuses siliconées.

Prix TTC généralement constaté : à partir de 140 euros.

Tailles disponibles : carré en 60×60 cm et rectangulaire en 50×75 cm.

Circuits de distribution : GSA et grands magasins.

L’enregistrement et l’historique du sommeil sont gratuits.

Pour obtenir une analyse et un coaching personnalisé : un abonnement à l’application iX21 est nécessaire au prix de 1.99 euros TTC par mois (premier mois à 1 €, abonnement résiliable à tout moment).