Dormir sur la Grande Muraille de Chine est désormais possible !

Airbnb annonce aujourd’hui une nuit exceptionnelle sur la Grande Muraille de Chine. En septembre prochain, quatre heureux gagnants seront chacun l’une des premières personnes depuis des milliers d’années à passer la nuit sur la Grande Muraille de Chine dans une maison située le long de l’ancienne partie du mur. Ce niveau d’accès sans précédent permettra de valoriser la Grande Muraille et de promouvoir le tourisme durable en Chine en mettant l’accent sur les efforts déployés pour préserver le patrimoine du Mur et honorer la culture chinoise.

Connue comme l’un des plus grands exploits architecturaux de l’histoire de l’humanité, la Grande Muraille a été construite pour protéger les États chinois contre les raids il y a des milliers d’années. Aujourd’hui, elle est largement considérée comme l’une des sept merveilles du monde moderne, réunissant des visiteurs de tous les horizons.

« Ce fut un honneur de travailler avec des historiens et des conservateurs à Pékin pour faire connaître cette expérience unique au monde. Nous sommes très fiers de nous associer à cet effort collectif pour mettre en lumière un site aussi incroyable qui sert maintenant à rassembler les populations au lieu de les diviser. » Nathan Blecharczyk, Co-Fondateur et Président d’Airbnb en Chine

Loin au-dessus du sol, les voyageurs entreront dans leur chambre, aménagée dans une tour séculaire perchée le long du mur et offrant une vue à 360 degrés sur la lune et les étoiles. Au coucher du soleil, les gagnants profiteront d’un dîner gastronomique intime avec plusieurs plats, chacun représentant un aspect différent de la culture chinoise. Le dîner sera accompagné d’un concert de musique traditionnelle chinoise, une Expérience qui peut être réservée toute l’année par tous les voyageurs en Chine.

Après une nuit à la belle étoile, les invités partiront pour une randonnée au lever du soleil à travers les paysages à couper le souffle de la Chine tout en découvrant la Grande Muraille, en compagnie des historiens du Mur. Pendant le séjour, chaque gagnant aura également l’occasion de se familiariser avec la culture chinoise au travers d’expériences disponibles sur Airbnb, comme la fabrication de son propre sceau chinois ou la calligraphie sur éventail.

Détails du concours : La Grande Muraille représente plus de 2 600 ans d’histoire, s’étendant sur 21 000 kilomètres à travers la Terre. C’était une frontière qui réunit maintenant des millions de personnes chaque année pour s’émerveiller devant l’un des plus grands exploits architecturaux de l’histoire de l’humanité. Et si cette merveille du monde était un endroit où l’on peut se sentir chez soi ? Pour participer au tirage au sort, dites à Airbnb pourquoi il est plus important que jamais de briser les barrières entre les cultures et comment vous voulez construire de nouvelles connexions avant 23h59 (heure de Pékin/GMT+8) le 11 août 2018 en visitant la page de la Grande Muraille sur Airbnb. Les gagnants seront transportés de n’importe où dans le monde. Pour connaître les conditions d’admissibilité et les modalités complètes du concours, veuillez consulter fr.airbnb.com/night-at/thegreatwall

Règlement intérieur :

• Respectez les voisins, tous les 1,38 milliards d’entre eux.

• Pas de musique trop forte qui pourrait déranger les anciens gardiens du mur.

• N’essayez pas d’escalader, d’enjamber, de ramper ou de courir le long du mur.

• Si vous voyez des dragons, ne les dérangez pas, mais n’oubliez pas de le signaler. Sur les médias sociaux.