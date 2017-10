Du mobilier mural qui transforme tout ce qui est disgracieux en déco !

Envie d’un intérieur 100% à votre image ? D’un coin télé sans câbles qui dépassent et gâchent votre déco ? Meliconi réalise vos souhaits avec sa collection Noël 2017 qui ravira les plus créatifs ! Acteur de référence sur le marché des accessoires TV depuis plus de 30 ans, Meliconi présente Ghost Cubes. L’alliance parfaite entre le design et la praticité : un mobilier mural à composer soi-même, pour un intérieur unique !

∴ Des combinaisons à l’infini, design garanti !

Meliconi lance un nouveau concept exclusif pour composer son propre mobilier mural et dissimuler 100% des câbles ! Un cadeau de Noël déco et original : des Ghost Cubes cache-câbles modulaires pour personnaliser son intérieur.

Des couleurs aux combinaisons, il est maintenant possible de composer soi-même sa colonne TV !

Pour le confort de tous, Meliconi propose des étagères en verre trempé pour les équipements audio-vidéo et un emplacement pour barre de son (2 Ghost Cubes avec étagère). Pour un coin télé design, pratique et unique.

Pour ceux qui le souhaitent, les Ghost Cubes blanc peuvent être peint, pour un intérieur 100% personnalisé !

Trois packs disponibles en 2 coloris (noir/blanc) : Ghost Cubes Cover, Ghost Cubes Shelf et Ghost Cubes Sound Bar. De 34.90€ à 64.90€.

Le petit plus ? Ghost Cubes peut se transformer en étagères !