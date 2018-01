Equipement de la salle de bain : douche ou baignoire ?

ForumConstruire.com, plateforme d’échanges entre particuliers sur la construction de maison et l’amélioration de l’habitat, a interrogé ses membres pour savoir si, dans leur salle de bain, ils avaient fait le choix de s’équiper d’une douche, d’une baignoire, ou des deux. Avec 58,7 % des votes, c’est la double solution douche ET baignoire qui a séduit les membres de ForumConstruire.com, à l’heure de l’équipement de leur salle de bain.

Pour la majorité des sondés, le confort des deux équipements

La douche pour se réveiller, le bain pour se relaxer ou pour les tout-petits… Lorsque la place le leur permettait, 58,7 % des membres de ForumConstruire.com interrogés ont fait le choix de disposer, dans leur habitation, d’une baignoire et d’une douche.

« Ce plébiscite de la double solution « baignoire + douche » ne nous étonne guère. Lorsque l’on fait construire sa maison, on pense, dans la mesure du possible, le volume des pièces en fonction de ses besoins, de son mode de vie et de son confort. Alors, quand on le peut, pourquoi se priver de disposer des deux équipements ? », commente Jean-Christophe Gigniac, Fondateur de ForumConstruire.com.

Mais quand il faut choisir, c’est la douche qui l’emporte

Certains sondés ne pouvaient pas, ou ne souhaitaient pas, s’équiper à la fois d’une douche et d’une baignoire. Pour ceux-ci, il a donc fallu faire un choix… Et c’est la douche qui a été privilégiée par 26 % des votants, versus 15,3 % pour la baignoire.

Il est vrai qu’avec l’essor des douches à l’italienne, alliant l’esthétique, l’espace, mais aussi la sécurité du fait de leur conception de plain-pied, ces équipements ont de quoi séduire toute la famille. De plus, pratique, rapide et tonifiante, la douche est particulièrement appréciée des actifs. Elle est également moins gourmande en eau, même si, bien sûr, tout dépend du temps que l’on passe dedans ! Le WWF conseille ainsi une durée maximale de 5 minutes par douche, afin d’économiser l’eau.

