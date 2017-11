Habiller un mur extérieur, Quelles solutions ?

Certains murs disgracieux nécessitent de recourir à un habillage pour les masquer, d’autres, à l’allure imposante, requièrent une transformation pour s’intégrer dans le décor. Plusieurs solutions sont à votre disposition.

Que vous optiez pour un habillage végétal ou plus technique, avant de vous lancer dans cet aménagement, assurez-vous qu’il s’agit bien de votre propriété ; S’il s’agit d’un mur mitoyen appartenant au voisin, vous ne pourrez pas intervenir sans son autorisation.

L’habillage végétal pour une ambiance nature

Si vous disposez d’un mur à la hauteur réduite, vous pouvez opter pour une simple haie de végétaux. Dans les autres cas, vous pouvez avoir recours à certaines plantes grimpantes à feuillage persistant qui ont la capacité de s’accrocher naturellement à un support poreux et de coloniser l’espace grâce à leurs ventouses ou leurs crochets. D’autres variétés de végétaux peuvent s’installer à l’aide de treillis en bois ou en plastique que vous fixez au mur ou par des poteaux. La plante finira par s’élever verticalement en s’enroulant autour du treillis ou en s’agrippant au mur. Renseignez-vous auprès d’un professionnel afin de sélectionner les végétaux adaptés à l’ensoleillement de votre espace.

Le mur végétal

Il constitue une alternative plus complexe mais des plus tendances et du plus bel effet. Cette solution, outre son aspect esthétique, possède des propriétés isolantes en termes thermiques et acoustiques. Les végétaux sont insérés dans des cages métalliques, des cloisons en feutre ou des modules en polypropylène qui sont remplis de substrat. Il est préférable de prévoir un système d’arrosage automatique. Cette installation peut se concevoir sur tout le mur ou simplement sur une partie de l’espace.

La fresque

Elle permet de personnaliser votre espace extérieur et de rendre votre jardin plus agréable à vivre. De nombreux artistes graffeurs locaux proposent cette prestation sous forme de décoration au style de votre choix ou encore de trompe l’oeil.

La fontaine murale

A conseiller aux esprits zen qui apprécieront, outre son esthétique, la fraîcheur apportée par cet équipement. Ce type d’aménagement se conçoit, pour un changement radical d’ambiance, associé à des plantes vertes, des statues ou pourquoi pas à un mur végétal.

Les enduits

Si vous disposez d’un mur en parpaings, en briques ou en béton, vous pouvez opter pour une solution simple, l’enduit. Certes, il habille un mur mais il assure également une protection contre les intempéries et l’usure du temps. Il peut s’appliquer sur de nombreux supports et se présente en une vaste gamme de couleurs. Il se présente sous différentes formes (décoratif, à projeter ou monocouche) qui permettent d’obtenir des effets ou des reliefs selon la technique d’application utilisée. L’enduit peut être recouvert d’une couche de peinture.En zone à risque sismique, l’enduit à la chaux est recommandé pour son élasticité. Quant au crépi, il offre un rendu très esthétique qui diffère selon la méthode d’application. Sa pose est un peu plus technique que pour l’enduit classique.

Les parements

Ces revêtements permettent d’opter pour des effets matières. Ils permettent de donner l’illusion d’un mur construit entièrement en briques, galets, pierre, pierre reconstituée, bois … Ces parements se présentent en plaques et peuvent être posés facilement sous réserve que le support soit bien plat.

Le bois, pour joindre l’utile à l’agréable

Le bardage est idéal pour conserver un aspect chaleureux et apporter une touche naturelle dans un jardin.

L’éclairage du mur

Il permet de participer à l’ambiance de votre jardin lors de vos soirées. Optez pour des projecteurs, des appliques qui mettent en valeur votre mur.

CHRISTINE MOREL

Photos : © FOTOLIA