Katla, un nouvel évier 2 en 1

Depuis l’archaïque bassin en pierre relégué dans la buanderie, l’évier a fait du chemin ! Pivot de la plupart des activités dans la cuisine, l’évier Katla concilie tous les impératifs : résister aux chocs thermiques (le brûlant comme le glacé), aux objets coupants, aux matières grasses et aux acides. Les plus de cet évier : un égouttoir dépliable et une planche à découper amovible pour démultiplier les fonctionnalités !

Le choix d’un matériau minéral composite exclusif, le CAREALITH®

Chic dans son apparence, le CAREALITH® est composé à 85 % de charges minérales naturelles, de résines et de pigments, un matériau unique qui offre à l’évier l’avantage d’être lisse, hygiénique, dur, résistant et facile d’entretien. D’allure design, il est disponible en cinq coloris s’associant à tous les styles de cuisines des plus classiques aux plus contemporains.

Le CAREALITH®, matériau aux qualités indéniables :

Il résiste à une chaleur de 300°C pour poser directement les plats sortants du four par exemple (les fours allant jusqu’à 280°C en général).

Il est garanti contact alimentaire.

Etiqueté A+ (taux d’émission de composés organiques volatils le plus faible), il n’impacte pas la qualité de l’air de votre habitat.

Il est garanti 10 ans (garantie fabricant).

L’esprit minimaliste d’un encastrable

Encastré dans le meuble de cuisine, il se pose facilement et valorise le plan de travail. Tous ses modèles sont réversibles et s’adaptent à la configuration de la cuisine. L’évier Katla se décline en 2 tailles : 1 Giga cuve ou 2 cuves. Tout dépend de l’espace disponible et de l’utilisation qui sera faite de l’évier. Leurs dimensions généreuses et profondes offrent une surface confortable pour laver la vaisselle, y compris les éléments encombrants tels que les poêles, plats et casseroles, ceci dès le modèle 1 cuve avec sa taille giga.

Une forme simple qui favorise le confort d’utilisation Le design de la cuve participe aussi à la notion de confort. Les formes ergonomiques et sobres (pas d’angle droit) de l’évier Katla sont faciles à nettoyer.

Un évier « 2 en 1 »

L’évier Katla ne se limite pas à une simple cuve. CAREA® y a greffé de multiples accessoires intégrés. Trancher, éplucher, découper, préparer….. Une planche en bambou amovible, d’un côté paillasse, de l’autre planche à découper, recouvre l’espace à droite de l’évier. Lorsqu’elle n’est pas utilisée pour entreposer la vaisselle ou la faire sécher, elle fait office de plan de travail complémentaire pratique pour préparer les légumes ou les fruits ou pour mettre en attente les produits à décongeler. Sécher, égoutter…. Accessoire malin par excellence, un égouttoir intégré à l’évier est rangé sous la planche bambou. ll se déplie et se replie en quelques secondes. Posé dans la cavité prévue à cet effet sous la planche, il permet de sécher la vaisselle facilement et sans encombrer les autres parties du plan de travail. Une bonde à panier équipée d’un filtre retient les déchets susceptibles de boucher le siphon. Le vidage automatique, assuré par une commande située près du robinet permet de retirer facilement et proprement le panier pour vider et jeter à la poubelle les déchets.

