La couette modulable, vous connaissez ?

Toujours trop chaud ? Toujours trop froid ? Et vous dormez à deux ? Ne vous sacrifiez plus pour votre moitié et trouvez la couette qui vous convient ! Petit Meunier a lancé LA couette qui met tout le monde d’accord ; )

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Malins les clips !

Une couette légère et une couette chaude, superposables par pressions, pour adapter le niveau de chaleur en toutes saisons. Rangez la couette que vous n’utilisez pas dans son sac seau en intissé.

Pratique le zip !

Parce-que PETIT MEUNIER pense à la paix des couples, la version deux personnes possède un zip qui permet à chacun d’adapter le niveau de chaleur de son côté du lit.

La couette modulable se décline en GAMME NATURELLE ou GAMME SYNTHÉTIQUE, à partir de 119,90 €HT.

© Petit Meunier