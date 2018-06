L’atelier de transformation de la vanille l’Escale Bleue, situé à Saint-Philippe, a mis au point une vanille de qualité, comestible à 100 % : la Vanille Bleue. L’établissement, conduit par Nicole et Aimé Leichnig, vient de décrocher le Crystal Taste Award à Bruxelles, qui vient récompenser la qualité gustative de sa vanille, unique au monde.

Seule vanille brevetée au monde, la Vanille Bleue vient de se voir attribuer un trophée de renommée mondiale, qui vient asseoir davantage la réputation de la gousse bleue dans l’océan Indien. C’est devant un parterre de plus de 500 invités que la Vanille Bleue a remporté le Crystal Taste Award accordé par l’International Taste and Quality Institute (ITQI), basé à Bruxelles ! Ce trophée est décerné aux produits qui ont reçu, durant trois années consécutives, la plus haute note pour leur qualité gustative, à la suite à de dégustations à l’aveugle par un jury composé de 135 chefs primés ou étoilés, appartenant aux associations culinaires les plus prestigieuses d’Europe.

La Vanille Bleue : subtile fusion entre tradition et innovation

Au XIXe siècle, l’esclave réunionnais Edmond Albius découvrait le procédé de fécondation artificielle de la vanille. Il aura fallu près de trente années d’expériences et de recherches à Aimé Leichnig pour créer une nouvelle identité à la vanille de l’île de La Réunion, connue sous l’appellation de vanille Bourbon. L’Escale Bleue redéfinit aujourd’hui le concept de préparation du fruit de cette orchidée, en donnant naissance à un produit d’exception : la Vanille Bleue.

La Vanille Bleue se distingue par son taux d’humidité 2.5 fois supérieur à celui des autres vanilles, qui lui permet de développer un parfum doux et subtil dont l’arôme se bonifie avec le temps. Comestible à 100 %, elle offre aux chefs et aux amateurs de cuisine l’opportunité d’utiliser la gousse de vanille de manière différente.

Pour aller à la rencontre de Nicole et Aimé Leichnig

=> https://www.reunion.fr/nos-experiences/vanille-bleue