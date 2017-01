A la recherche d’un nouveau regard sur le luminaire design ? Avec Nedgis, source d’inspiration et site e-commerce, créé par Audrey et Claire, passionnées de décoration, amatrices de beaux objets et expertes du web.

Cette semaine, elles vous font découvrir une des exclusivités Nedgis : le lampadaire Cloud-Nuage des designers Margje Teeuwen et Erwin Zwiers.

Ce lampadaire étonnant peut prendre de nombreuses formes… son abat-jour peut être froissé à l’infini et reprendre sa forme initiale à tout moment, grâce au matériau innovant à mémoire de forme qui le compose.

Né du duo formé par Magje Teeuwen et Erwin Zwiers, chaque lampadaire est unique. Extrêmement complémentaires, les deux designers ont fait émerger ce luminaire en pensant d’abord la forme, le design et la légèreté de l’impression d’ensemble grâce à la créativité de Margje; la réalisation technique est venue dans un 2nd temps portée par Erwin.

Dimensions : L: 60 cm, H: 67 cm – P: 60 cm

Prix : 595 €

Photo : © NEDGIS