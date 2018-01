L’arme fatale pour des pesées précises

La cuisine est un art de haute précision. La balance, outil indispensable, se doit d’être à la hauteur. Voici un outil pratique et design, garantissant un gain de place dans les placards !

La balance électronique B.BAD pliable permet de peser les denrées allant jusqu’à 5 kilos. Son écran LCD rétroéclairé offre une lecture facile et il est possible de définir l’unité de mesure de son choix (g ou lb : oz).

Compacte et pliable après utilisation, cette balance occupe un minimum de place.

Dimensions : 240 X 80 X 2.5 mm

Prix Public indicatif : 24,95 euros TTC Points de vente : Amazon

© B.BAD by Birambeau