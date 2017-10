Le jukebox intelligent Prizm est disponible pour Noël !

Lecteur de musique intelligent, Prizm s’adapte au contexte pour sélectionner et diffuser uniquement des titres appréciés par les personnes qui sont dans la pièce.

Après plus de 3 ans de R&D, la startup parisienne Prizm annonce la sortie commerciale de son premier produit : un lecteur audio intelligent capable de sélectionner la musique selon les goûts des personnes présentes dans la pièce et l’ambiance du moment.

Branché sur des enceintes et connecté à un large catalogue de musiques, Prizm apprend un peu plus de vous chaque jour pour vous diffuser uniquement les titres qui vous font vibrer, vous et votre entourage. Plus encore, il offre une connexion bluetooth qui vous permettra de jouer n’importe quel contenu audio depuis votre smartphone ou votre ordinateur, sur vos enceintes.

Concept unique : Prizm réinvente l’écoute musicale !

Objet au design soigné et minimaliste, Prizm repense la manière dont nous écoutons la musique en tirant le meilleur parti de son catalogue de millions de titres, et en y apportant une intelligence adaptative en fonction de son audience et des goûts de chacun.

Plus besoin d’utiliser son smartphone pour écouter de la musique et créer des playlists, plus de bataille pour le contrôle du son à la maison ou en soirée, Prizm s’occupe de tout !

Il suffit d’appuyer sur le bouton Play, et la musique est jouée instantanément. Mais, et c’est là où Prizm est unique, ce n’est pas n’importe quelle musique qui est jouée : Prizm détecte les personnes présentes et l’ambiance de la pièce, pour choisir quels titres il va jouer parmi les millions disponibles, exemples :

Prizm sait quand vous êtes seul(e) chez vous, et va vous jouer les morceaux de rock que vous aimez écouter le matin pour un réveil tonic

Il détecte quand votre conjoint est présent à vos côtés (grâce à son smartphone). Il adapte alors la sélection pour proposer des morceaux qui vous plairont à tous les deux.

Il sait quand tous vos amis utilisateurs de l’application Prizm vous rejoignent en soirée, et propose une playlist musicale qui répond aux goûts de chacun.

Tellement simple à utiliser… qu’il ne reste que le plaisir d’écoute

Mais comment Prizm fait-il pour connaître nos goûts musicaux et nous jouer uniquement les musiques que l’on aime ?

Une fois branché et relié aux enceintes (via prise Jack/RCA, optique, Bluetooth), il suffit de lancer l’application mobile Prizm (gratuite sur iOS & Android) pour créer son profil et définir ses goûts musicaux.

Ensuite Prizm prend les choses en mains : appuyez sur le seul bouton Play, et l’appareil se connecte en WiFi aux millions de musiques de son catalogue (développé en partenariat avec les plus grands labels de musique) pour vous sélectionner uniquement les titres qui vous correspondent.

Un titre vous plait ? Il suffit ensuite d’appuyer sur le coeur du produit pour que Prizm sauvegarde le titre et vous le rejoue plus tard. Un titre ne vous plait pas ? Signalez-le à Prizm par un appui long sur la croix.

Plus vous interagissez avec Prizm, mieux il connaît vos goûts musicaux, et l’heure à laquelle vous aimez les écouter, pour vous proposer votre playlist idéale selon le moment de la journée. Grâce à ses algorithmes totalement innovants, Prizm vous propose de la musique toujours plus pertinente.

Et ce qu’il fait avec vous, Prizm sait aussi le faire avec votre conjoint et vos amis qui disposent aussi d’un profil utilisateur sur l’application. Il détectera ainsi leur présence via leur smartphone pour adapter automatiquement la playlist à ce qu’ils aiment. Prizm sait partager !

Prizm est disponible dès maintenant au prix conseillé de 149€ sur le site de la startup www.meetprizm.com, et bientôt chez les grandes enseignes fnac…