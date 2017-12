Le Noël des enfants touchés par Irma et Maria

Contexte de l’opération

Les 5 et 18 septembre Irma puis Maria ont Fortement touchés les Antilles française ainsi que plusieurs îles de la Caraibes comme la Dominique où les dégâts on avoisiné le milliard de dollar US soit environ 851 240 000 € ( « CDEMA – Caribbean Disaster Emergency Management Agency »).

Les dégats sont divers : toiture arrachés, arbres arrachés, routes coupés, etc. En Dominique, où les dégâts sont les plus important, certains villages sont restés coupés du reste de l’île pendant plusieurs semaines (le Monde).

Le réchauffement climatique et la multiplication des tempêtes tropicale ne devrait améliorer la situation ces prochaines années.

Le Noël des enfants des îles sinistrées est en péril

Projet

Consciente des difficultés rencontrées par les populations des îles sinistrées, et du prix psychologique lourd qu’ils ont du payer et qu’ils payent encore, Yanne Juraver, membre de l’association UES, grâce au soutien de l’association, a décidé de se mobiliser pour aider les plus sensibles, les enfants.

Les préoccupations actuelles des populations touchées étant la survie et la reconstruction, les enfants n’auront certainement pas de Noël.

Afin de remédier à cela, Yanne a contacté plusieurs associations, dont Gwada Connexion qui est devenue marraine de l’association, afin de l’épauler dans une opération de soutien.

Les îles visées sont la Dominique, St Martin, Les Saintes, Marie Galante et la Guadeloupe avec Basse Terre

De nombreux partenaires se sont joints à la mission, dont les plus connus sont les suivants :

Le principe de l’opération est on ne peut plus simple, dans un premier temps, l’idée est de faire appel aux entreprises, qui serviront de relais pour la réception des cadeaux jusqu’au 15 décembre 2017.

Les cadeaux pourront être neufs, ou d’occasions mais fonctionnels (si ce sont des jouets, ils doivent être utilisables comme à l’état neuf, ou s’ils sont neufs, les piles doivent être fournies pour que l’enfant qui le recevra puisse en bénéficier pleinement).

Dans un second temps, la population est sollicitée, lors d’interviews et spots publicitaires avec les médias, en expliquant que c’est le moment de vider les greniers et les placards, les boutiques, afin de faire un don à d’autres enfants.

Les cadeaux devront être emballés et étiquetés (Tranche d’âge et sexe).

Le principe est, 1 cadeau offert = 1 enfant heureux pour Noël

L’équipe de Gwada Connexion récupérera par la suite chaque semaine, ou à la convenance des entreprises relais, ces cadeaux emballés, pour les centraliser au local l’Appart, le lieu de réception principal situé à Jarry.

Pour terminer l’opération, le 19 Décembre 2017, tous les partenaires de l’opération seront présents à l’Appart autour d’un arbre de Noël, afin de remettre aux différentes associations relais les lots de cadeaux qu’elles distribueront aux enfants des différentes îles citées précédemment.

Les différents associations devront filmer la remise des cadeaux et faire parvenir les vidéos à Gwada Connexion comme preuve de la bonne distribution.

Donc guettez ces affiches pour voir où vous pouvez déposer des cadeaux !

Planning

Le 19 décembre un Arbre de Noël à l’Appart (Jarry) permettra de remettre les cadeaux aux associations relais

Jusqu’au 15 décembre

Organisation de l’événement

Sensibilisation de la population

Prospection pour les dons

Réception et emballage des cadeaux

15 décembre

Clôture des dons

Du 15 au 19 décembre

Comptage final et organisation de la répartition

19 Décembre de 14h00 à 18h00

Remise des cadeaux aux associations relais

Avant le 25 Décembre 2017

En collaboration avec les associations sur place, remise des cadeaux aux enfants sinistrés.

Source : Gwada Connexion