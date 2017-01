Le Pavillon des Papillons à Noor Island (Émirats Arabes)

Le Pavillon des Papillons est un endroit unique, mêlant structure originale, lumières, médias, plantes inhabituelles et ambiance sonore… Un projet réalisé par 3DELUXE avec KRION®, la pierre reconstituée du groupe PORCELANOSA, en tête d’affiche.

Cet endroit qui donne lieu à une expérience holistique et multisensorielle, a représenté un véritable défi pour 3DELUXE puisqu’il était nécessaire de prendre en compte que ces insectes ne vivent que quelques semaines. Créer un lieu capable de réunir les conditions environnementales idéales pour offrir un espace vital aux fleurs et aux papillons a représenté bien plus qu’un challenge, cela a posé les fondements de tout le projet. Un biotope avec une température de 26°C et une humidité idéale, une eau sucrée et des fruits qui forment la base de leur alimentation s’allient à un spectaculaire édifice et provoquent une fusion millimétrique entre l’architecture et la nature, l’organique et l’inerte.

KRION® est le lien utilisé par 3DELUXE au sein de ce pavillon où l’homme reproduit les apports de la nature à travers un patron floral, réalisé en sublimant les plans horizontaux et verticaux de KRION® 1100 Snow White. Cela crée une association dont la nature devient l’architecte.

Photos : © Joaquín Busch – © Torsten Seidel – © Sascha Jahnke – © Björn Asmussen – © Christian Bauer – © seele me FZE

Source : v2com