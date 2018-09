Les bonnes pratiques pour entretenir ses appareils électroménagers

Au retour des vacances, certains appareils électroménagers ont tendance à tomber en panne. En cause ? Des gestes simples non effectués par manque d’habitude ou de connaissance. 3 appareils ménagers sont particulièrement touchés par ces pannes : le lave-linge, le sèche-linge et le réfrigérateur. SOS Accessoire, spécialiste de la vente en ligne de pièces détachées pour les appareils électroménagers, partage ses conseils malins pour éviter les pannes et entretenir ses appareils à l’aide de petits gestes simples. Des astuces faciles, qui permettent de garder en bon état ses appareils et d’attaquer la rentrée sereinement !

Lave-linge

Pour bien entretenir son lave-linge, il est important de le débrancher électriquement et de couper l’arrivée d’eau avant son départ en vacances.

Au retour de celles-ci, lorsque l’usager rebranche l’appareil, il est nécessaire d’effectuer un cycle à vide afin de vérifier que l’appareil soit bien fonctionnel (pas de fuite et aucun problème de filtre ou de verrouillage).

Pour bien l’entretenir tout au long de l’année, il faut éliminer et évacuer les impuretés en effectuant un lavage à vide à 60°C (ou à 90°C) et faire un détartrage tous les trimestres.

Dernier conseil, il faut éviter les surdosages de lessive : cela ne va pas mieux laver au contraire !

Ne pas oublier également pour laver les draps de lit de faire attention aux capacités de chargement de la machine.

Réfrigérateur

Avant de partir en vacances, il est nécessaire de vider son réfrigérateur et de le débrancher avec les portes laissées ouvertes.

Petit conseil supplémentaire : pensez à laisser de quoi éponger pour l’eau qui risque de couler sur le sol.

Pour les réfrigérateurs statiques* il est conseillé de les dégivrer une à deux fois par an selon l’épaisseur de givre se trouvant sur les parois du congélateur.

En suivants ces conseils très simples, au retour de vacances : pas de mauvaise odeur ou de dépôts !

Si dépôts apparaissent, il faut nettoyer avec de l’eau chaude savonneuse ou du vinaigre blanc, le tout avec une éponge neuve.

Enfin, il faut redémarrer l’appareil et attendre quelques heures avant de le remplir, le temps qu’il se mette à température. Idéal pour aller faire les courses par exemple en attendant !

* Le froid statique est le système de refroidissement le plus commun. Il se caractérise par la présence d’un ou plusieurs moteurs, avec un circuit spécial pour le réfrigérateur et un pour le congélateur.

Sèche-linge :

Avant de partir en vacances, il faut débrancher l’appareil pour ne pas avoir de surprise en rentrant.

Si ce geste est respecté, à son retour, les filtres à peluches et le filtre condenseur seront toujours propres !

Un dernier conseil : bien vérifier qu’il n’y ait pas de peluches dans le bac récupérateur d’eau (= bac à condensats) et sur les joints avant de rebrancher l’appareil.

Source : SOS Accessoires