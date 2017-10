Les tendances décoration du moment selon Pinterest !

C’est le moment de donner un nouveau souffle à sa décoration, en misant sur des ambiances naturelles et des tons doux qui rehaussent son intérieur.

Cette année, on opte pour les lanternes élégantes, le macramé sous toutes ses formes, et les plantes d’intérieur pour créer une atmosphère naturelle chez soi. Du côté des tonalités, place aux teintes et textures qui donnent du pep’s à sa décoration : le bogolan, le velours et le rose “blush” font leur entrée dans les intérieurs, en petite touche comme en total look !

Pinterest, le moteur de découvertes visuelles qui permet de trouver des idées au quotidien, livre ses inspirations déco les plus enregistrées par ses utilisateurs pour rendre son intérieur cosy et chaleureux !

Les suspensions

Esthétiques et sophistiquées, les suspensions sont idéales pour apporter une ambiance conviviale à son intérieur. Dans le salon pour une touche de modernité, dans la salle de bain pour égayer l’atmosphère, ou même dans la cuisine pour rendre son espace moderne, les suspensions s’adaptent facilement à toutes les pièces !

Les recherches associées aux suspensions ont augmenté de 72% par rapport à l’année dernière.

Inviter les plantes chez soi

Pour une ambiance naturelle, on mise sur la verdure. Plantes, jardins aromatiques, terrariums sont les éléments de décoration idéaux pour ramener de belles couleurs chez soi.

Les recherches associées à la verdure ont augmenté de 101% par rapport à l’année dernière.

La fin de l’année sera blush

Longtemps considéré comme la couleur des petites filles, le rose « blush » ou rose « quartz » refait surface et s’assume désormais pleinement dans la décoration. Sur les murs ou en mobilier de décoration, on ose le rose dans tous ses états !

Le rose blush se marie à merveille avec les teintes cuivrées, pour un aspect encore plus chic et moderne. Le cuivre fait partie de l’une des tendances du Pinterest 100 cette année.

Les recherches associées au rose blush ont augmenté de 618 % par rapport à l’année dernière.

Les lanternes

Sobres et élégantes, les lanternes sont idéales pour créer une atmosphère chaleureuse et romantique dans son intérieur. En bois ou en métal, elles rehaussent facilement les espaces ternes, en apportant gaieté et lumière.

Les recherches associées aux lanternes ont augmenté de 39% par rapport à l’année dernière.

Le retour du macramé

Par son effet naturel et simple, le macramé est idéal pour donner un style bohème-romantique à sa décoration. En fauteuil, en décoration sur les murs, ou même en chemin de table, le macramé se décline selon les goûts et envies de chacun.

Les recherches associées au macramé ont augmenté de 62% par rapport à l’année dernière.

Le bogolan fait son entrée sur les tables

De tradition africaine, le bogolan est tissé à la main. Bariolé et à motifs, ce textile s’insère facilement dans son salon ou dans sa cuisine. En chemin de table ou en nappe, le bogolan est revisité sur les tables pour une décoration plus neutre.

Les recherches associées au bogolan ont augmenté de 550% par rapport à l’année dernière.

Apporter du velours à son intérieur

Après la mode, le velours fait son entrée en décoration ! Seventies, chic et doux, il donne au salon une allure classe et élégante. Coloré, en coussin, en fauteuil ou en banquette, on l’aime sous toutes ses coutures !

Les recherches associées au velours ont augmenté de 352% par rapport à l’année dernière.