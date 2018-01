L’Ultra Violet, couleur phare de 2018

Comme chaque année, Pantone a annoncé la couleur de l’année 2018 : après le Greenery en 2017, place à l’Ultra Violet !

Cette teinte mystérieuse et excentrique symbolise l’originalité, l’ingéniosité et la pensée visionnaire. Si elle a souvent été plébiscitée par les stars du rock pour son caractère et son originalité, elle revient aujourd’hui sur le devant de la scène pour donner du pep’s à notre quotidien, aussi bien dans la mode que dans la décoration d’intérieur : papier peint, tapis, coussins, peinture…

L’ultra violet se veut plus énigmatique que le violet classique. Il stimulerait l’expression artistique, l’exploration des nouvelles technologies et de la galaxie, la réflexion spirituelle et ferait aller de l’avant. Mélange de rouge et de bleu, cette teinte oscille entre une couleur chaude qui réchauffe et une couleur froide, plus apaisante. Elle se marie à merveille avec l’or pour une touche ultra chic !

© Essential Home

© Luxxu

Affiche Evening atmosphere in Black Forest © Hayrettin Bilgin POSTERLOUNGE– à partir de 7.90€

© Dominik Wigger

Tapis Tavern Bordeaux, © TOUTLEMONDE BAUCHART X CAMIF – D. 230 cm – 1360 €

Vase Achille © TIKAMOON -15 €