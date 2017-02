{Martinique} 13ème édition de l’Opération Pays Propre

Nettoyons les sites remarquables et plages de Martinique ! La prochaine Opération Pays Propre organisée par l’association Entreprises et Environnement aura lieu les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 mars 2017.

Entreprises & Environnement s’engage depuis une vingtaine d’années dans la sauvegarde et la mise en valeur des espaces, dans la protection de l’environnement et dans la sensibilisation à la réduction des déchets et à leur impact environnemental, économique et touristique. Elle rassemble aujourd’hui plus de 80 entreprises qui mènent en son sein des actions concrètes en faveur de l’environnement et du patrimoine martiniquais. Entreprises & Environnement cherche à travers toutes ces actions à faire prendre conscience à l’ensemble du monde économique, politique, mais aussi aux habitants de notre île que la protection de l’environnement doit être l’affaire de tous.

Cette opération vise à rassembler le plus grand nombre : des entreprises et leurs salariés, des particuliers, des collectivités autour d’une action d’intérêt public pour la Martinique : le nettoyage de sites remarquables. L’objectif de cette action est de sensibiliser à la réduction de déchets et à leur impact environnemental et touristique pour la Martinique. Lors des 12 éditions précédentes, ce sont plus de 140 tonnes de déchets qui ont été ramassées avec la collaboration de 160 entreprises et par environ 4400 bénévoles.

