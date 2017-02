OFYR, l’art de cuisiner en extérieur

L’OFYR est une innovation esthétique et fonctionnelle conçue pour apporter beauté, chaleur, gastronomie et convivialité. Plus qu’un brasero plancha, c’est une véritable sculpture en acier Corten. Il représente la nouvelle tendance de l’art de vivre en extérieur.

Fabriqué aux Pays-Bas, il est déjà l’outil de cuisson favori de nombreux chefs qui apprécient cette nouveauté, seule plancha au bois !

Le design inédit de l’OFYR en fait un appareil de cuisson multifonctionnel. Il allie le beau et le bon, avec son foyer en forme de cône cerclé d’un large anneau plat en acier traité, faisant également office de surface de cuisson hautement performante. La chaleur qui irradie depuis le centre se diffuse graduellement, créant ainsi toute une gamme de températures de cuisson sur une seule et même plaque chauffante.

Oeufs au plat, légumes grillés ou viande rôtie, poisson snacké, gambas… l’OFYR ouvre ses portes à toutes les possibilités culinaires.

Contrairement à d’autres dispositifs culinaires d’extérieur, il ne nécessite que peu de nettoyage et d’entretien. Quand il n’est pas utilisé, il peut rester dehors par tous les temps, sans nécessité de le couvrir. De plus, au fil des années, l’acier revêtira une jolie patine naturelle. L’acier Corten est un acier auto-patiné à corrosion superficielle forcée, utilisé pour son aspect et sa résistance aux conditions atmosphériques, principalement en extérieur.

Photos : © OFYR

∴

A La Réunion, retrouvez OFYR chez votre distributeur exclusif OFYR REUNION

http://www.art-and-cooking.re/

0692 70 01 06