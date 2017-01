Osez l’Avion Sky B pour le lit de votre enfant !

Le thème de l’aviation peut être une belle idée pour la décoration d’une chambre d’enfant ! Et avec un lit représentant un véritable « avion », le décor sera d’autant plus réaliste.

Avec ce lit, la marque Circu apporte de la magie à la chambre de votre petit pilote en herbe. Avec un design créatif et ludique, le lit d’enfant Sky B Plane rend la transition du berceau au lit, aussi simple que possible. De plus, André Oliveira, le Chef Designer est convaincu que « le choix d’un thème pour un enfant peut influencer la construction de son comportement et sa perception de la vie ».

Inspiré du film Disney « Planes », l’avion Sky B n’est pas seulement un lit, c’est un endroit idéal pour la créativité et l’imagination. Ce lit est surélevé par rapport au sol, avec des valises décoratives pour monter ou descendre. De plus, les ailes de l’avion ont un compartiment de rangement très pratique. Les finitions sur la structure principale, les ailes et le corps sont réalisées en fibre de verre. Les ailes ont un compartiment de rangement pratique et l’intérieur du lit est fait de tapisserie de velours. L’hélice est en bois véritable et les roues sont en caoutchouc.

Montez au-dessus des nuages ! Certains enfants sont nés pour voler !

Photos : Circu