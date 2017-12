Soirée de clôture du Championnat du MONDE de Jet SKI, au Village de la POINTE au Vauclin

À l’occasion de cet évènement prestigieux, le Village de la Pointe ouvrira ses portes aux médias et présentera ses félicitations aux équipes des pilotes martiniquais de JET SKI couronnés CHAMPIONS DU MONDE au MAROC. Egalement, des modèles de JET SKI seront présentés, et des élus de Martinique ainsi que des artistes locaux seront présents, afin de célébrer cette victoire.

Objectif :

Valoriser le tourisme local et international en Martinique et à travers le monde

Valoriser le tourisme sportif en Martinique et à travers le monde

Faire connaitre la Martinique dans le monde entier

Proposer un plateau sportif de choix pour permettre à nos jeunes pilotes locaux de se confronter et de progresser chaque année un peu plus.

Obtenir des retombées économiques et sociales pour notre belle île qu’est la Martinique.

Programme de la soirée :

– 19h : Accueil des invités sur carton d’invitation – dont élus, journalistes et pigistes.

– 19h30 : Discours d’introduction avec M. Denis Rose Rosette (Directeur du Village de la Pointe), M.Edson Eugène (président de l’association TYM972 Championne du Monde de Jet Ski), Discours des élus invités pour l’occasion, Discours des partenaires.

– 19h45 : Découverte des Jets SKI et Découverte du Village de la Pointe

– 20h : Cocktail dinatoire musical avec « Bel Kreol » + Show Musical de JM Galva / Koesyon

– EXCLUSIVITE : Dégustation OFFERTE d’huîtres de BRETAGNE, élevées en BAIE de QUIBERON. En direct du producteur au consommateur. Fraîchement arrivées par avion la veille pour l’occasion. Présence de Miss Martinique Jade Voltigeur

– 21h : Animation DJ

∴

A propos du village de la POINTE au Vauclin :

Le Village de la Pointe est une résidence de vacances et de loisirs, d’un nouveau genre, comprenant plusieurs activités :

80 cottages indépendants entièrement meublés et climatisés

6 Villas entièrement meublées et climatisées comprenant une piscine privative chacune

500 lits au total,

Piscine,

Aire de jeux,

Snack bar,

Wifi – TV

Laverie

Parking gratuit

Animations autour du lieu de vie qu’est la piscine

Plage, soleil et Fonds blancs à 200 mètres, pour des vacances et soirées de rêve !

Très bon rapport qualité / prix.

Ce Concept nouveau et innovant vise à dynamiser le tourisme en Martinique, tout en favorisant l’emploi local, grâce à un recrutement d’employés provenant en majorité de la commune du Vauclin.

A propos du TYM 972 :

Association existant depuis 6 ans spécialisée dans le secteur des activités récréatives et de loisirs notamment de JET SKI. Elle a permis à la Martinique de devenir Vice-Champion du Monde de JET SKI sur la deuxième manche en Russie au mois d’Aout 2016.

Le 2eme Championnat du Monde qui s’est déroulé cette année du 04 au 07 Mai 2017 à la Savane de Fort de France, le front de mer et la plage de la Française où un village de plus de 40 Stands a été mis en place avec la ville de Fort de France, a bénéficié d’une couverture médiatique mondiale qui a été programmée depuis la Martinique vers tous les autres pays présents lors de l’événement (Europe, Afrique, Asie,USA et les pays Arabes).

La finale de ce championnat du monde s’est déroulée à Agadir, où les 8 pilotes martiniquais se sont brillamment illustrés pendant les 800kms de courses, puisque cette dernière a permis à TYM972 et à la Martinique de devenir cette fois Championne du Monde dans la plus grande fédération motonautique mondiale qui regroupe 80 pays.

Chaque année ce projet attire davantage de nations et d’attention pour notre île, et TYM972 a même eu le privilège d’être reçue par le Roi Mohamed 6 lors d’une soirée de Gala unique. Ce fut un moment honorifique pour cette petite association martiniquaise à l’étranger, où la Martinique a été mise en avant, notamment via les rétroprojections de la course martiniquaise de Mai 2017 où les paysages locaux et relief de notre belle île étaient présentés à tout le public international.