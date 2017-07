Un centre de table design et ingénieux !

Art’Mely présente la table PASSION. Sa créatrice, Sophie BUFFARD, s’est inspirée de la vie quotidienne et de sa passion pour la décoration, afin de créer cette gamme de tables au centre original. La collection se veut harmonieuse et ingénieuse pour des tables encore plus festives ! Déclinée sous forme ovale et rectangulaire, elle dispose d’un centre de table amovible qui peut accueillir toutes sortes de contenus au grès des envies et des besoins du moment.

Sur une grande tablée, on peut disposer différents aliments à même le centre de table. Chacun peut ainsi se servir sans faire passer les plats. Le plus ? Le centre de table est étanche, on peut y placer des glaçons pour garder ses bouteilles au frais et à portée de main.

Côté déco, le centre de table est personnalisable en fonction des saisons. Il permet de renouveler de la décoration selon les ambiances. Pour faire de l’effet on peut même y recréer un aquarium !

Art’Mely a aussi développé une cheminée à l’éthanol encastrable. Les convives peuvent ainsi apprécier la chaleur des flammes sans odeur ni fumée. Moderne et design, la cheminée devient un élément de décoration singulier.

Photos : © Art’Mely