Une parure de lit respirante !

La fibre Tencel possède une structure en nano fibrilles qui lui confère de très hautes qualités douces comme la soie, résistant comme le polyester, frais comme le lin, chaud comme la laine et absorbant.

Taie, housse de drap, taie d’oreiller et traversin ; le linge de maison de B – Sensible est en 100% fibre d’origine naturelle issue de l’eucalyptus combinée à une membrane polyuréthane élastique, imperméable et respirante.

Une parure nouvelle génération avec de multiples avantages :

– Les draps et taies n’occasionnent aucune sensation de chaleur

– Ils prennent soin de notre peau puisqu’ils constituent une barrière préventive contre les acariens,

– Souple, il est parfaitement silencieux

© www.literie-a-domicile.com