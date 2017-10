Une table de cuisson avec hotte intégrée !

Pour toujours plus d’espace et d’harmonie visuelle dans la cuisine, NEFF propose aux passionnés de cuisine une nouvelle table de cuisson à induction avec hotte intégrée.

Deux fonctions indispensables en un seul appareil

Les amoureux des moments conviviaux en cuisine seront ravis avec cette table de cuisson FlexInduction avec hotte intégrée, surtout dans une cuisine ouverte avec îlot central ou devant une fenêtre. Terminées les contraintes d’aménagement de la cuisine !

En effet, ce combiné permet de libérer de l’espace et de tout avoir sous contrôle de façon originale et intuitive grâce à un seul bouton de commande magnétique et amovible, le TwistPad® Fire.

Très performante, la hotte, située au centre de la table, absorbe toutes les odeurs émises lors de la cuisson des aliments. La grille en fonte de la hotte permet même de réserver ses casseroles, poêles ou plats au chaud.

Une table laissant place à la créativité, sans risque d’erreur de cuisson

Grâce à la table FlexInduction, plus aucun risque de surcuisson ! Elle permet de laisser libre court aux discussions dans la cuisine car même si les poêles et casseroles sont déplacées en cours de cuisson, la fonction PowerTransfer adaptera automatiquement les réglages (minuterie, puissance…).

La table dispose également de la fonction PowerMove+ pour diviser en un clin d’oeil la Zone Flex en 3 zones de puissances différentes (pour saisir, mijoter, ou simplement maintenir au chaud). Et grâce à FryingSensor, les amateurs de cuisine pourront être sûrs d’ajouter les ingrédients dans la poêle quand celle-ci a atteint la bonne température (5 températures au choix)…

Une hotte intelligente pour mieux se concentrer sur les recettes

Compliqué de régler une hotte à la bonne puissance tout en lisant la recette avec attention ? Avec NEFF, plus besoin de s’en préoccuper. La hotte intégrée peut le faire seule grâce à sa fonction Sensor Air Pur qui ajuste automatiquement et précisément la puissance d’aspiration de la hotte de la position 1 à intensive.

Il détecte en continu odeurs, vapeurs et fumées dégagées par la cuisson pour assurer une atmosphère saine.

© Neff