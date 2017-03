Une tête de lit minérale en 30 minutes chrono

StoneTack®, dernier né de CUPA STONE, expert de la pierre naturelle en Europe, est le premier panneau en pierre naturelle auto-adhésif destiné à la décoration murale en intérieur. Constitué de fines lames d’ardoise naturelle agencées sur un support hautement adhésif revêtu d’un film protecteur, StoneTack® (L.54 x l.30 cm x épaisseur entre 5,5 et 7,5 mm) a été conçu pour une installation à la fois simple et vraiment rapide (1 m2 posé en moins de 10 minutes). A l’heure où les ressources naturelles sont de plus en plus précieuses, StoneTack® a été imaginé par CUPA STONE dans un process global d’éco environnement. En effet, le parement est exclusivement fabriqué à partir d’éclats et de chutes d’ardoise jusqu’alors inexploitées, issues de ses carrières. Avec sa texture authentique et sa teinte noire aux éclats de pyrite, StoneTack® adhère à tout type de support (carrelage, ciment ou bois) et est en passe de devenir un élément décoratif affirmé comme ici en tête de lit toute minérale.

Photo : © Cupa Stone