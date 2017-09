Le miroir connecté qui va révolutionner votre routine beauté

Récompensé au CES de Las Vegas en 2017 avec un prix de l’innovation dans la catégorie « meilleur produit intelligent pour la maison », HiMirror débarque sur le marché européen et sera disponible en France dès Novembre 2017.

Miroir, mon beau miroir…

Qui n’a jamais rêvé d’avoir à sa disposition un « personal beauty » qui saurait analyser les besoins de votre peau et vous accompagnerait au quotidien dans les bons gestes et routines à adopter, tout en vous conseillant sur les produits adéquats à utiliser !? HiMirror exauce ce souhait !

Le principe est simple : Grâce à une caméra intégrée sur son écran de 14 pouces (11 x 16,5 cm), HiMirror analyse votre visage et décrypte toutes les caractéristiques de votre peau afin de vous prodiguer les conseils beauté qui lui sont le plus adaptés.

Boutons, points noirs, taches brunes, rides et ridules, poches sous les yeux, pores dilatés mais aussi texture, fermeté, éclat… HiMirror analyse et étudie scrupuleusement votre peau afin de vous fournir un profil complet de sa santé, et ainsi vous recommander les bonnes routines et produits à adopter pour en améliorer l’apparence.

Un suivi personnalisé de votre peau

HiMirror vous permet par la suite de mesurer chaque jour l’évolution de votre peau à l’aide de graphiques, et vous signale les produits à continuer d’utiliser ou au contraire à changer en fonction de leur efficacité sur votre visage.

A personal Beauty mais pas que…

Ne craignant pas l’humidité, il trouvera facilement sa place dans votre salle de bain, dressing ou chambre à coucher, fixé à un miroir, une porte ou un mur. Fonctionnant en wifi ou bluetooth, HiMirror vous permettra ainsi d’écouter la radio ou votre playlist préférée depuis la plateforme de streaming Spotify pendant que vous vous préparez.

HiMirror donne également la possibilité d’enregistrer jusqu’à 4 utilisateurs différents en mémoire protégée par un système de reconnaissance vocale et faciale. Pour interagir avec lui, pas d’écran tactile mais un système de détection des

mouvements. Par ailleurs, il permet aussi d’accéder à bien d’autres services comme la météo, l’indice UV, les nouvelles du jour ou encore le calendrier Google.

Enfin, HiMirror s’accompagne d’une application compatible avec les dispositifs Android et iOS vous permettant de suivre l’évolution des données sur votre mobile.

Un partenaire beauté qui vous suit partout…

HiMirror est également conçu pour se glisser dans votre sac et vous accompagner dans tous vos déplacements, grâce à HiSkin. Cet accessoire léger et compact analyse votre peau via 5 points du visage (front, yeux, dessus et dessous des joues et menton), afin d’étudier son taux d’hydratation et de mélanine en fonction des conditions météorologiques ; HiSkin ajuste ainsi votre routine quotidienne en fonction des saisons et des besoins de votre peau.

Le Corps aussi…

HiMirror permet aussi d’analyser votre corps grâce à une balance connectée et reliée au miroir. Smart Body Scale calcule votre poids, votre indice de masse corporelle, votre pourcentage de masse graisseuse, masse musculaire, et masse hydrique ainsi que votre métabolisme de base. Le but est d’établir un profil complet de votre corps et de vous aider à améliorer votre forme physique. En effet, au-delà de l’analyse, HiMirror propose de réaliser divers exercices de fitness afin de vous accompagner au quotidien et vous permettre d’atteindre vos objectifs.

HiMirror se décline aussi dans une version HiMirror Plus+ incluant :

– Des tutoriels Make-Up

– Un système d’éclairage LED simulant 5 ambiances lumineuses afin d’adapter votre maquillage à l’occasion (coucher du soleil, lumière estivale, bureau, centre commercial et sortie nocturne)

– Une mémoire permettant d’enregistrer jusqu’à 6 utilisateurs différents

HiMirror Plus+ : 359 euros Smart Body Scale : 119 euros

HiMirror sera disponible en France dès Novembre 2017 sur le e-shop : www.HiMirror.com