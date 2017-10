Le nouveau compagnon de bureau

Le parfumeur Estéban dévoile son nouveau diffuseur brume de parfum CITY POP.

UN DIFFUSEUR TECHNO ET COMPACT

Le diffuseur Édition City Pop est le nouvel accessoire bien-être à adopter rapidement pour une déco moderne et épurée. Grâce à son câble USB 3.0, il se branche directement sur l’ordinateur et trouve sa place près des dossiers. Son format compact le transforme en objet nomade. Il devient le compagnon de bureau, lors des déplacements et s’installe facilement à la maison.

UNE ZENITUDE ABSOLUE

Fermer les yeux, apaiser son esprit avec le doux murmure de l’eau. Respirer cette brume légère qui parfume l’atmosphère et humidifie l’air, parfois trop sec. Se laisser captiver par ses jeux de lumières vitaminées. Transformer le bureau en endroit cosy et agréablement parfumé.

UN PLAISIR SENSORIEL EN CONTINU

En mode non-stop (environ 11h) sa délicate brume peut même parfumer l’open space ou encore la salle de réunion. Pour répondre aux envies de chacun, ce diffuseur fonctionne avec tous les concentrés de parfum Estéban (près de 30 parfums disponibles). Selon le parfum choisi, l’ambiance peut-être réconfortante ou stimulante.

PVC : 34.90€

DISPONIBLE sur www.esteban.fr, les boutiques Estéban et points de vente partenaires.