LES BIENFAITS DE L’EAU

L’eau est essentielle à la vie ! C’est grâce à elle que le corps peut utiliser l’énergie présente dans les aliments, en transportant et en transformant les nutriments qui servent de carburant à tous nos organes et tous nos muscles, de même qu’au cerveau.

Pourquoi boire de l’eau?

Le corps est composé de 60 % à 70 % d’eau, selon la morphologie. Riche en sels minéraux et en oligo-éléments, l’eau est – après l’oxygène – l’élément le plus important pour notre organisme puisqu’elle est indispensable à l’ensemble des processus vitaux. En effet, les fluides occupent quasiment tous les espaces de notre corps, autant à l’intérieur des cellules qu’à l’extérieur !

Quand faut-il boire?

Il ne faut pas attendre d’avoir soif pour boire… c’est pourquoi il est nécessaire d’y penser tout au long de la journée. Pour ce qui est des repas, la seule contrainte est que cela peut générer de l’inconfort à cause du volume dans l’estomac… mais si une personne aime boire modérément en mangeant, elle ne devrait pas s’en priver.

Quelles sont les quantités recommandées ?

Chaque jour, nous perdons plus d’un litre d’eau corporelle par l’urine, et la même quantité à travers la sueur, les selles et la respiration. Les pertes en eau étant plus importantes par temps chaud, il est d’autant plus important de bien s’hydrater sous nos latitudes. De même durant une activité physique, pendant l’allaitement et en cas de maladie. Chaque personne possède donc des besoins en eau qui lui sont propres, compte tenu de sa taille et de son mode de vie, mais la moyenne se situe autour de 1,5 litre par jour.

Quelle eau boire ?

Si vous souffrez d’hypertension, limitez l’eau minérale, qui contient de fortes proportions de sels minéraux (sodium) et privilégiez l’eau de source. L’eau du robinet vient à la fois de nappes souterraines et d’eaux de surface. Ces eaux peuvent être exposées aux rejets de micropolluants issus majoritairement de l’agriculture. Utilisez donc des filtres pour en limiter les effets. Les plus courants et les moins onéreux sont les filtres au charbon actif qui réduisent la teneur en métaux lourds, comme le plomb, et en chlore.

Un atout santé

L’eau régule la température de notre corps, assure la suffisance du volume du sang et du liquide lymphatique, sert de lubrifiant pour le fonctionnement des articulations et des yeux, permet une meilleure oxygénation du corps, élimine les déchets et les toxines, hydrate la peau, permet au cerveau de bien fonctionner, est efficace contre les migraines, facilite la digestion et le transit intestinal. De plus, l’eau a une réelle action sur la perte de poids par l’élimination des déchets. Elle aide à se sentir rassasié et contribue au bon rythme du métabolisme. Grâce à cela, nous obtenons de meilleurs résultats au moment où nous voulons perdre du poids. Sans oublier que l’eau ne contient pas de calories, ni d’hydrates de carbone, ni de sucre.

Astuces pour combler le besoin en eau :

Dans une journée, nous pouvons être sujet à une déshydratation… sans le savoir ! La faute à une consommation excessive d’aliments d’origine industrielle, de boissons sucrées, de café ou de boissons alcoolisées… Les signes d’une légère déshydratation sont la fatigue, les maux de tête, une difficulté à se concentrer, la peau sèche, la constipation ou encore les crampes musculaires. Pour augmenter les apports en eau, il est important de consommer des fruits et légumes crus (courgettes, giraumon, carottes, concombre…), des bouillons et des infusions qui faciliteront la digestion et le sommeil, et de toujours avoir une bouteille d’eau à portée de main.