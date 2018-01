LIVIA, le bouton STOP des règles douloureuses

Quand 9 Femmes sur 10 souffrent de crampes pendant leurs cycles menstruels…

Quand 1 Femme sur 10 souffre d’endométriose, source de violentes douleurs pelviennes, abdominales ou lombaires…

Quand 72 million de femmes en Europe vivent dans l’inconfort ou la douleur tous les mois …

Ces douleurs féminines

Les douleurs, qui concernent de nombreuses femmes, peuvent survenir pendant les règles mais aussi juste avant, on appelle ça des dysménorrhées. Elles peuvent être associées à un mal de tête, des nausées, ou une grande fatigue. Ces douleurs touchent le bas ventre mais peuvent aussi irradier dans le dos. Pour certaines femmes, c’est un véritable handicap qui survient quatre ou cinq jours par mois. Au moment des règles, l’utérus doit se contracter pour évacuer le sang et les fragments de muqueuse qui constituent les règles. Il se contracte sous l’effet de substances libérées dans le sang et qui passent dans les artères de l’utérus: les prostaglandines. Ce sont ces contractions qui donnent des douleurs chez certaines femmes.

La technologie Livia, prouvée cliniquement

Livia est un appareil qui soulage instantanément les douleurs grâce à l’électrostimulation. Sa technologie est basée sur la « théorie du portillon »: l’unité envoie des impulsions électriques légères dont la fréquence a été spécialement étudiée pour cette douleur précise dans le corps à travers la peau en utilisant des électrodes, qui sont placées sur les nerfs périphériques. Livia fonctionne en envoyant des signaux électriques à haute fréquence à la fois continus et doux pour bloquer les signaux de douleur qui sont livrés au cerveau. Lorsque ces signaux de douleur sont interrompus, la douleur n’est pas ressentie par la zone réactive et la femme obtient un soulagement. Les rafales à basse fréquence de l’électrothérapie douce aident également à activer la réponse naturelle au contrôle de la douleur, libérant des endorphines bêta qui soulagent la douleur ressentie. De plus, Livia peut être utilisé aussi longtemps que nécessaire, tant que la douleur persiste. Il n’y apas de risque de surdosage! Livia en envoyant un signal garde les nerfs « occupés », ils ne peuvent donc pas transmettre le message « douleur » au cerveau, la douleur n’est donc pas ressentie.

Une efficacité cliniquement prouvée

Une étude clinique, menée par une institution indépendante, a été menée auprès de 163 femmes souffrant de douleurs menstruelles importantes. Au total, 80% des femmes ont déclaré que Livia leur permettait d’éliminer de manière significative ou totale l’utilisation de médicaments contre la douleur. De plus, Livia a obtenu les certifications FDA et CE (FDA est l’administration Américaine des denrées alimentaires et médicaments qui prouve que Livia est sûr et efficace; CE est une attestation de conformité européenne).

Rien de plus simple

Livia est très simple à utiliser. Placez les 2 électrodes Flower Pads attachées au boitier sur le ventre ou le bas du dos, là où la douleur la plus forte est ressentie. Ensuite, allumez Livia et réglez l’intensité des pulsations. Ainsi sous tension à l’amplitude souhaitée, continuez vos activités quotidiennes. Livia soulage immédiatement et aussi longtemps que nécessaire.

