Cette oreillette est une thérapie douce pour les personnes aux ronflements lourds et légers. Grâce à son signal sonore et à sa vibration au niveau de l’oreille, elle provoque l’arrêt immédiat du ronflement. On peut également voir l’analyse complète du sommeil grâce à l’application «Beurer SleepQuiet» qui capte la périodicité du ronflement à l’aide du Bluetooth.

© Beurer