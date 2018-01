Un tee-­shirt intelligent pour soulager le mal de dos

Mal de dos, mal du siècle ? 80% de la population souffre ou va souffrir de mal de dos au moins une fois dans sa vie. Une étude réalisée par Opinion Way a en effet révélé qu’une écrasante majorité des Français a été touchée par le mal de dos. La douleur serait majoritairement le résultat d’une mauvaise position – souvent au travail -­ (46 %), du stress (13 %) ou d’une mauvaise alimentation (7 %). Le mal de dos serait d’ailleurs la deuxième cause de consultation chez un médecin généraliste. Enfin, ces derniers affirment qu’une bonne posture est le meilleur garant pour se prémunir de ce problème.

Le tee-­shirt intelligent T DROIT a été spécialement conçu et fabriqué pour répondre à ce problème National. Il a été pensé comme une alternative aux méthodes chimiques et manipulations médicales sans s’y soustraire.

Inscrit dans un dispositif médical, ce sous-­vêtement intervient dans une optique de confort et en aucun cas dans le cadre d’un traitement médical.

Avec son système de tuteur non intrusif breveté, il stimule des points de pression stratégiques pour inciter son utilisateur à se redresser et l’accompagne à adopter naturellement une meilleure posture sans l’agresser.

Ainsi, le sujet est alerté quand sa position est mauvaise, au fur et à mesure il se redressera de manière naturelle et durable.

Comment ça marche ?

Le tee-­shirt en coton peigné dispose de trois pochettes dorsales à l’intérieures desquelles se glissent deux grandes baleines latérales et une petite baleine dorsales.

Chaque baleine est munie de coussinets en silicone incrustés dans le but d’agir sur des points spécifiques et sensibles du dos et d’aider à rééquilibrer naturellement la posture tout au long de la journée.

En cas de mauvaises position, les 8 coussinets exercent une pression simultanée pour accompagner les petites faiblesses ou vulnérabilités du corps humain.

George DRAY, Kinésithérapeute et ostéopathe

« Ce sous-­vêtement stimule l’individu à se redresser. Le changement de position permet une diminution sensible des douleurs dorsales. T Droit s’adresse à toutes les personnes travaillant en position assise, entraînant un arrondissement du dos. (exemple : pupitre, ordinateur, etc…) »

Michael STEUER, Pharmacien titulaire de DU orthopédique, orthèses et prothèses externes

« Je suis amené à régulièrement à rencontrer des patients sujets au mal de dos lors de mon exercice professionnel. A ce jour, notre arsenal thérapeutique se limitait aux différentes orthèses. Le maintien orthopédique encombrantes et inconfortables. Ainsi, nous ne disposions d’aucune solution pour un usage quotidien qui aurais permis de prévenir, corriger et, à terme, résoudre ces problèmes récurrents. C’est pourquoi, le t-­shirt T-­DROIT comble cette lacune. Tout d’abord, en relais des traitements précédemment exposés (appareillages orthopédiques) dans une phase de reprise progressive et un moyen de prévention qui permet aux utilisateurs de se prémunir contre ces maux de dos. »

Quelques chiffres :

• Une personne courbe environ 1500 fois son dos par jour en moyenne.

• 43% des français souffrent de mal de dos dans leur travail

• 20% des cas de mal de dos donne lieu à un arrêt de travail.

• La lombalgie est la première cause d’invalidité avant l’âge de 45 ans.

• 61 % des femmes affirment être souvent touchées par ces douleurs, contre 39 % seulement chez les hommes.

• 84 % des 18-­24 ans déclarent avoir déjà eu mal au dos. « Les jeunes passent beaucoup de temps avachis dans leur canapé devant le PC. Si on prend l’habitude d’avoir le dos voûté, les disques s’abîment plus vite. Et la douleur irradie partout dans le corps. Apprendre à se grandir est nettement plus simple à 20 ans qu’à 40 ans ! », analyse Sophie Jacquot, kinésithérapeute spécialiste du dos.

• 2,7 milliards d’euros est dépensé par les collectivités pour le mal de dos.

• 1 personne sur 10 évoluera vers un mal de dos chronique après des épisodes aigus

T DROIT est un dispositif médical et peut être pris en charge par une assurance complémentaire (Mutuelle) sur facture du pharmacien.

Code ACL n° 3770009404020 (réf. Blanc taille 3 – disponibilité de tous les codes sur demande)

Tee-­shirt col V Disponible en 2 coloris (Noir ou Blanc)

Produit unisexe -­ 8 tailles (XXS à XXXL)

Points de vente : pharmacie, e-­shop tdroit.com, Amazon Prix de vente conseillé : 29,90 euros

www.tdroit.com