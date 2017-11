La folie des Power Bowls

C’est la tendance food du moment ! Stars des réseaux sociaux, ils se déclinent à l’infini : veggie bowl, poke bowl, buddha bowl, smoothie bowl, breakfast bowl, açaï bowl, coconut bowl… Créatif, coloré, et surtout gourmand, ce mélange d’aliments sains est parfait pour se détoxifier mentalement et physiquement mais aussi pour garder la forme.

Le Breakfast Bowl, pour un réveil ultra-vitaminé

Voici un petit déjeuner équilibré, aussi sain que délicieux. Le parfait Breakfast Bowl joue sur le chaud/froid, le croquant/fondant, l’acidulé… Pour la base, le choix est large : porridge, fromage blanc, pudding de chia ou de tapioca. Ensuite, on ajoute des toppings, ces petites gourmandises qui donneront du corps à la recette ! On pense à varier les textures et les goûts, et on ajoute surtout des superaliments.

Ces ingrédients naturels et riches en nutriments boosteront votre système immunitaire : baies de goji, açaï, acérola, cacao cru, maca, spiruline, curcuma, gingembre, lucuma, graines de chanvre, de courge, de tournesol, amandes et noix en tout genre… Côté présentation, on privilégiera plutôt un bol large et pas trop profond.

La version salée, le Buddha Bowl

Pour le déjeuner, ce bol contient un repas particulièrement complet. Tout simplement des aliments sains, peu caloriques et qui donnent de l’énergie.

On marie textures, couleurs et saveurs dans un seul et même plat, puisqu’il s’agit de combiner des ingrédients, de préférence biologiques, aussi appétissants que rassasiants.

Afin de préparer un Buddha Bowl équilibré, il y a quelques règles simples à suivre. La base est composée de céréales. Par céréales, on entend riz, millet, boulgour, quinoa, fonio… Ensuite, il est nécessaire d’adjoindre une source de protéine végétale ou animale, (tofu, tempeh, oeufs, poisson, viande, fromage, légumineuses). Côté légumes, ajoutez-en autant que vous voulez, crus et cuits : poivrons, carottes, courgettes, aubergines… Aucune restriction. Enfin, n’oubliez pas le bon gras : un demi-avocat coupé en tranches ou bien quelques amandes. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un peu d’huile végétale (première pression à froid), quelques gouttes de citron, ou encore une sauce maison à base de tahiné (crème de sésame). Pour finir, dressez avec quelques garnitures bien choisies : noix, épices, pickles, graines germées…

Ici, on opte pour un format de type assiette creuse. Ainsi, les ingrédients sont faciles à mélanger et se savourent aussi bien lové dans le canapé que devant un ordinateur. Présentée sous cette forme, non seulement la portion dégustée ne semble pas démesurée mais en plus, les ingrédients sont beaucoup plus faciles à mélanger.

Smoothie Bowl, gourmandise à toute heure

Siroter son smoothie à la paille, c’est dépassé ! Désormais le précieux nectar se déguste à la cuillère, dans un plat creux, agrémenté de céréales, de fruits frais et de superaliments. Visuellement, il est ravissant, gustativement, il est tout aussi vitaminé et pétillant.

Le concept est simple, puisqu’il suffit de préparer un smoothie en mixant des fruits voire des légumes frais, en y ajoutant un peu de jus ou de lait végétal, quelques rondelles de banane ou un demi-avocat pour obtenir une texture crémeuse. On verse le tout dans un bol et on ajoute harmonieusement des fruits frais entiers (myrtilles, framboises) ou coupés en morceaux (fraises, bananes, mangues, kiwis). Enfin on ajoute du croquant avec du granola, des amandes, des copeaux de noix de coco, de chocolat ou encore des noix de cajou ou de macadamia concassées.

Veillez à utiliser des fruits à maturité, sucrés à souhait. En utilisant des fruits surgelés, votre smoothie sera plus consistant.

Maintenant, à vous de donner libre cours à votre imagination en décorant vos Power Bowls comme bon vous semble. A chacun sa recette unique, gourmande et ultra bonne pour la santé !

Texte : JESSICA LEBRAT

© : PARIS D’ÉPICES