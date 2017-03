Place au rangement !

Les ouvrages et articles consacrés au rangement figurent désormais en bonne place dans les rayons des librairies et sur internet. Preuve que d’apporter un peu d’ordre dans notre vie personnelle peut réellement participer à améliorer notre quotidien.

Les mots-clés des différentes méthodes proposées s’avèrent le tri et le questionnement sur vos habitudes de vie. Car, si un intérieur bien ordonné peut constituer un critère de bien-être, chaque objet ne dispose pas, contrairement aux idées reçues, ni d’emplacement idéal, ni de pièce dédiée. Chaque occupant a la possibilité d’opter pour un rangement personnalisé en harmonie avec son mode de vie.

Alors n’attendez pas la prochaine année et ses fameuses résolutions jamais tenues, adoptez dès maintenant votre propre méthode de rangement en harmonie avec votre personnalité en suivant ces quelques conseils très simples à appliquer et qui ne nécessitent qu’un investissement personnel en bousculant quelques unes de vos habitudes.

Tout d’abord le rangement par le vide

Qu’il s’agisse de meubles, de vaisselle, de vêtements, d’accessoires ou encore de jouets d’enfants, il s’agit de se débarrasser de tout ce qui n’est pas ou plus utilisé. Si vous éprouvez des difficultés à vous séparer de certaines de vos affaires personnelles, vous pouvez ainsi vous donner bonne conscience en les remettant gracieusement à des associations caritatives. Faites preuve de courage et évitez le sempiternel « je pourrai peut être remettre ce vêtement un jour ». Car, pour l’avoir tous testé, ce vêtement finira soit rongé par les mites soit à la poubelle après avoir affronté l’humidité ambiante d’un fond de placard, destructrice sous nos latitudes.

Pour ce qui est des objets, de livres, de meubles ou bien de vêtements ayant une valeur pécuniaire, les dépôts-ventes, les sites internet dédiés aux ventes d’occasion ou les vide-greniers représentent un moyen de récupérer quelques euros. Pécule qu’il faudra, par la suite, éviter d’investir dans de nouveaux objets encombrants à leur tour !

Les vêtements

Une méthode préconisée par la plus célèbre des consultantes en la matière, et distillée à grand renfort de vidéos très explicites, consiste à éliminer les cintres pour privilégier le rangement vertical. Les sous-vêtements sont ainsi tous pliés et disposés de façon stratégique dans des boites, elles-mêmes rangées dans des tiroirs. Ce principe s’applique à tout type de vêtement avec un pliage spécifique pour chacun. Une solution pratique pour les petits espaces.

Si vous souhaitez conserver le rangement sur cintres, de nombreux meubles et dressings sont disponibles en version standard ou sur-mesure. Les options sont très variées et s’adaptent à chaque intérieur avec des meubles (placards, tiroirs, étagères) modulables qui s’installent également en sous-pente, sous un escalier, dans une niche … Quel que soit votre choix, optez pour un aménagement adapté à vos besoins et non disproportionné afin d’éviter d’entasser à nouveau des vêtements et accessoires inutiles.

Enfin, pour ce qui est de la kyrielle de petits objets qui encombrent nos intérieurs à l’image des accessoires de maquillage ou des bijoux, par exemple, regroupez- les dans des boites qui deviennent un élément de déco à part entière.

Texte : CHRISTINE MOREL

Photos : Fotolia