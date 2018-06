La décoration extérieure

Sous nos latitudes, quoi de plus agréable que de pouvoir profiter des longues soirées dans son jardin ou sur sa terrasse ! D’autant que désormais les extérieurs ne se contentent plus uniquement de l’installation de mobilier de jardin et de quelques plantations.

Les extérieurs, réel prolongement de l’habitation, constituent un véritable petit coin de paradis que chacun installe avec soin et à son goût. Les possibilités d’aménagement sont infinies et vous garantissent une personnalisation à souhait pour bénéficier d’un espace unique.

Qu’il s’agisse d’un jardin ou de la terrasse d’un appartement, la végétation demeure toutefois incontournable. L’association d’arbres, d’arbustes et de plantes alloue une note naturelle qui s’harmonise avec toutes les ambiances. Pour les petits espaces, le mur végétal reste une excellente solution pour apporter une touche de verdure sans empiéter sur la surface disponible. Pour les habitations dotées d’un jardin, l’aménagement de l’allée est essentiel car, si sa fonction première consiste à délimiter la zone de passage, elle divise visuellement l’espace et fournit une indication sur l’atmosphère générale de l’habitation.

Ainsi, une forme courbée donne un caractère différent à l’ensemble comparé à un chemin rectiligne qui semble plus rigoureux. La règle d’or consiste à conserver l’aspect naturel à votre espace. Posées directement sur la pelouse, les dalles ou pavés en pierre ou béton sont toujours plébiscités pour la diversité de LEURS styles, formats, coloris et motifs. Les dalles de grande taille apportent un aspect minimaliste qui convient à une ambiance contemporaine. Les galets, graviers, gravillons décoratifs s’affichent comme d’excellents alliés naturels pour créer un style unique. Ils permettent de créer ou délimiter une allée ou de bordure, de décorer les pieds des arbres et arbustes … Leurs tailles, formes et coloris divers autorisent toute sorte de déco, jusqu’à la création de formes au sol. Pour disposer d’un jardin dans l’air du temps, les pas japonais en bois, en pierre, en ardoise apportent à la fois une réponse esthétique et fonctionnelle. Ils invitent à cheminer au travers de la végétation pour accéder à l’habitation ou à un espace détente.

Dans un jardin à la surface importante, l’espace peut être ponctué de zones de détente dotées d’un banc, d’une fontaine, de statuettes selon l’effet recherché. Si le clapotis de l’eau d’une fontaine, d’une cascade a des vertus apaisantes, l’esthétique de ce type d’installation est indéniable. Il peut s’agir également d’un bassin ornemental doté de poissons et de plantes aquatiques. Si vous disposez d’un mur mitoyen que vous souhaitez dissimuler, la décoration murale en trompe-l’oeil est une alternative de choix. Cette solution est également employée pour créer un effet de profondeur qui agrandit l’espace.

L’utilisation du gabion s’impose de plus en plus dans les extérieurs pour ses qualités écologiques, sa résistance et son prix abordable. Cette structure en métal rigide, semblable à un casier, remplie de pierres était utilisée initialement comme mur de soutènement. De nos jours, il s’affiche en clôture, en brise-vue, en élément de décoration à part entière car il peut être conçu avec des pierres de toute taille et coloris et ainsi être personnalisé à l’envi. Il devient ainsi un jardin vertical, une jardinière, un banc … Accolé à une piscine ou un spa, il se transforme en fontaine lame d’eau ou en cascade, très tendance, pour un effet des plus naturels.

L’éclairage

Compte-tenu de l’horaire du coucher de soleil aux Antilles, l’éclairage s’avère essentiel pour profiter des longues soirées à l’extérieur : Il permet de se déplacer à la nuit tombée mais s’il est bien agencé, il apporte également une touche prédominante. En disséminant des points lumineux grâce à des lanternes, des spots, des guirlandes au pied des plantes, dans la végétation, dans un bassin, une fontaine, une statue …, vous créez une ambiance cosy et vous profitez à loisir de votre extérieur. La question de l’alimentation électrique ne se pose plus grâce aux différents équipements solaires disponibles sur le marché.

