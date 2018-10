Le plant reçoit son nom au XVIIe siècle du moine voyageur-naturaliste Charles Plumier, qui le découvre en Amérique du Sud. Plumier lui donne le nom de Bégonia en l’honneur de Michel Bégon, passionné de Botanique, Gouverneur de Saint-Domingue (1680) également intendant de la Marine à Rochefort(1688) ce qui explique pourquoi cette ville de Charente- Maritime héberge le Conservatoire National du Bégonia… rue Charles Plumier. Cette belle plante vivace, est présente au Mexique, à la Jamaïque, en Afrique de l’Ouest, à Madagascar, en Asie du Sud-Est et Nouvelle-Guinée. De forme asymétrique elle fait partie de la famille des Bégoniacées composée de trois genres. On recense plus de 1700 variétés et de nombreux hybrides. Description Cette herbacée à rhizomes et à tubercules, au port de bambou dont certaines fleurs femelles émettent au matin, un parfum, se plait en pot comme en pleine terre, dans des sols riches et bien drainés, au soleil comme en mi ombre. Elle n’en finit pas de nous surprendre pouvant être épiphyte, annuelle, arbustive (comme la variété Bégonia Luxurians haute de 2.50 m) ou vivace, grimpante, rampante (35 espèces sont recensées) et avoir des ports dressés ou retombants. La palette de couleurs des fleurs est très diverse et ses feuilles délicates peuvent être velues, palmées, lancéolées, dentées (comme celles de la variété B.Gracilis) en spirales évoquant les coquilles des escargots.

PLANTATION

Elle s’obtient par bouturage des tiges ou en plantant des rhizomes pressés à l’horizontale dans du terreau. D’autres bégonias peuvent se bouturer en prélevant des feuilles saines et en plaçant le pétiole dans un terreau humide. Le bégonia est une plante bisexuée avec des fleurs unisexuées et ce sont les fleurs mâles qui apparaissent en premier. Il est préférable de supprimer les fleurs qui fanent, au fur et à mesure et d’arroser le plant modérément.

Bégonia Maculata ou Bégonia Bambou, sa floraison rose est généreuse, ses feuilles sont tachetées de blanc et la dénomination de bambou vient de sa longue tige verte. On trouve en Afrique du Sud une trentaine de Bégonias aux feuilles persistantes dont les fleurs sont parfumées, au port simple ou double et dont les couleurs vont du jaune clair au rouge.

Ses graines sont les plus fines au monde : de 45 000 à 50 000 graines au gramme !

Quelques variétés :

Bégonia x Rex ou Royal (Inde 1850) il en existe plusieurs sous-espèces et cultivars aux feuillages multicolores. Très colorés ils sont recouvert de poils fins et mous. Bégonia X Cartagena ou « bégonia des Amoureux » est un bégonia Bambou introduit en Europe en 1820. Bégonia tubéreux « Kimjongilia »est un des emblèmes floraux de la Corée du Nord. Seules ses fleurs mâles sont doubles. Begonia Socotrana (endémique de l’île de Socotra au Yemen 1880) de 20 à 30 cm de haut porte des feuilles arrondies vert clair et des fleurs roses.

Texte par Angel St-Benoit – Photos © Shutterstock