Le kalanchoé

Le Kalanchoe est une plante succulente et xérophyte, dont le genre botanique comprend 58 espèces. Elle tient son nom du naturaliste Michel Adanson (1727/1806), un des premiers théoriciens de la systématique botanique.

Appartenant à la famille des crassulacées, elle est originaire du Sud-Ouest de Madagascar, où l’on dénombre 7 espèces, d’Afrique Centrale, Méridionale et Orientale où poussent 37 espèces, ainsi que d’Asie où croissent 14 espèces. D’une variété à l’autre les ports et les couleurs diffèrent. Certaines peuvent sembler artificielles tant leurs formes surprennent par leurs spécificités. La plante qui apprécie soleil et mi ombre est facile à cultiver, car elle est vivace, et nécessite peu d’entretien. Ses feuilles persistantes qui peuvent être glabres ou velues sont gorgées d’eau et ses fleurs dont les pétales peuvent être simples ou doubles déclinent des teintes de blanc, jaune, rouge, orange et rose.

Plantation

Le Kalanchoe se bouture en prenant des morceaux de tiges sous un noeud, de 5 à 8 cm. Selon la variété, le plant peut s’élever de 0.25 cm à 1.50m (pour les espèces arborescentes). Ne pas arroser le feuillage car trop d’eau peut entrainer la pourriture du plant.

Souvent les plantules une fois tombées à terre repoussent spontanément. Les floraisons sont plus belles dans un environnement lumineux. Couper les tiges florales après la floraison, fera apparaitre de nouvelles fleurs.

Quelques variétés D’Afrique du Sud

K.Longiflora, idéale en suspension, son feuillage vert, dentelé et teinté de rose, devient très rouge en zone aride ou en période de sécheresse. Belle floraison jaune.

K.Thyrsiflora, arbore un feuillage aux inflorescences d’un vert cireux dont la hampe peut s’élever à plus d’1m30. La tige, la hampe et les feuilles sont couvertes d’une poudre farineuse blanche. La rosette de feuilles lisses est soulignée de rouge. Le plant est pollinisé par les abeilles et les fourmis.

De Madagascar

K.Laetevirens, de 10 à 25 cm de haut. Résistante et décorative aux feuilles vert clair caoutchouteuses et épaisses. Ses fleurs sont mauves en forme de clochettes.

K.Blossfeldiana ou Kalanchoe de Noel découvert en 1920 est l’espèce la plus courante qui porte des touffes d’une quinzaine de centimètres de haut aux fleurs roses, orange, blanches ou jaunes et des feuilles en losange charnues et luisantes.

K.Beharensis ou Kalanchoe à oreilles d’éléphant est une espèce arborescente qui peut s’élever à 3 mètres. Ses feuilles sont duveteuses, charnues, à bord crénelés triangulaires et sa fleur velue est jaune verdâtre.

K.Tomentosa, apprécie les terrains granitiques. Ses petites feuilles couleur gris/ bleu vert tâchées de brun sont recouvertes d’un duvet blanc et ses fleurs sont des clochettes jaune/vertes.

K.Tubiflora, plante aux feuilles cylindriques effilées vert clair et ponctuées de tâches grises, brunes, violettes peut s’élever à 1.5 mètre de haut et porte des fleurs formant de longs tubes orange à rouge à violacé.

K.Manginii, parfait en suspension il offre des fleurs pendantes, en forme de tubes pouvant être de couleur rouge, orangé, abricot, rose foncé. Ses feuilles sont petites lisses et vertes.

L’extrait de kalanchoé officinal bio entre dans la composition de certains cosmétiques qui relancent les mécanismes naturels d’hydratation de la peau.

Le Kalanchoe est le symbole d’un amour persévérant et éternel.

Texte : Angel ST-Benoit – Photos : DR