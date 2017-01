LE POINSETTIA, ÉTOILE DE NOËL

Originaire du Sud du Mexique et de l’Amérique Centrale, son nom d’Euphorbe Pulcherrima, lui est donné par Carl Ludwig Willdenow.

Appartenant à la famille des Euphorbiacées, cet arbuste à longues feuilles vaguement triangulaires, plus ou moins lobées et dentées, buissonnant et à latex, est à croissance lente. Ses parties colorées sont les bractées, feuilles modifiées entourant des fleurs petites et jaunes. Dans son milieu naturel, il peut s’élever à 4 mètres.

Au Mexique, nommé par les Aztèques Cuetlaxochitl, de nos jours Flores de Noche Buena, (Fleurs de la Sainte Nuit), la plante symbolisait la pureté et l’espoir d’une nouvelle vie par-delà la mort pour les guerriers tués lors des combats. La légende prétend que ces guerriers revenaient sur terre boire le nectar de la fleur afin d’atteindre l’éternité.

Du XIVe au XVIe siècle, le peuple Aztèque extrayait des bractées, un colorant rouge qui leur servait à teindre les textiles. Au XVIIe, les moines Franciscains l’utilisent lors des processions ainsi que pour la célébration de la Nativité, car les feuilles en forme d’étoiles symbolisent l’Etoile de Bethléem et la couleur rouge, le sang versé par Jésus lors de sa crucifixion.

Son nom commun de Poinsettia, est un hommage au botaniste et diplomate Joël Roberts Poinsett, premier Ambassadeur des Etats-Unis au Mexique 1825/1829, il y découvre la plante qui enjolive la crèche de la cathédrale Mexicaine de Santa Prisca à Taxco.

Les Etats-Unis reçoivent les premiers plants de Poinsettia en 1828. Introduit en Europe vers 1950, le plant est le plus souvent offert à Noël, période de sa floraison d’où son nom de Fleurit Noël, ou Six mois-six mois car il est coloré durant six mois et vert les six autres mois. Désormais incontournable de cette Fête, on le retrouve en bouquets, où stylisé sur les décorations, le linge de table…

Très connu en rouge ou blanc on trouve désormais plus de 80 cultivars de couleur rose et blanche, crème, jaune/saumon, jaune/verte, abricot, ocre/jaune, ou des cultivars marbrés, ondulés, tachetés.

Plantation :

Le Poinsettia, très sensible aux courants d’air, qui fleurit lorsque les jours raccourcissent, se divise, se marcotte et se plante en semis, ses boutures sont à tremper dans de l’eau tiède afin de stopper l’écoulement du latex. C’est aussi une plante dépolluante au système racinaire fragile.

Planter les boutures de 10 cm au soleil et à l’abri du vent, dans un mélange de tourbe et de sable.

N’arroser que pour humecter la motte, laisser sécher au 2/3 entre chaque arrosage.

Les racines apparaissent entre 3 et 4 semaines.

Dans le langage des fleurs le Poinsettia est le symbole de la joie, de la chance et du succès.

Texte : Angel St-Benoit