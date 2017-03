Farniente au bord de la piscine

Le climat antillais est idéal pour profiter des aménagements extérieurs tout au long de l’année. Et se prélasser au bord de la piscine participe pleinement à oublier le stress de la vie quotidienne.

Cet espace dédié à la détente s’aménage avec soin pour une utilisation optimale. Vous pouvez profiter d’un instant de relaxation simplement allongé sur un transat après la baignade ou vous plonger dans un livre palpitant confortablement assis. S’il s’agit, en premier lieu, d’une affaire d’esthétisme, le mobilier d’extérieur doit également disposer d’atouts quant à son confort et sa robustesse. La puissance de l’ensoleillement sous nos latitudes, combinée à l’hygrométrie ambiante, implique de choisir des modèles résistants afin de le conserver dans le temps.

Renseignez-vous sur l’entretien et la résistance du mobilier sur lequel vous jetez votre dévolu pour éviter les déconvenues. Les châssis sont, au choix, composés de bois, le bambou ou de matériaux innovants tels le polypropylène et fibre de verre, l’alu, la résine tressée … Quant aux assises, elles se présentent sous des matières telles que le bois, le lin, la toile textilène, le vinyle qualité marine … selon le design souhaité et l’usage.

Aujourd’hui, l’équipement outdoor figure incontestablement au rang de mobilier à part entière. Exit les basiques chaises longues en plastique, le meuble de jardin se décline en tous formes, matériaux et couleurs pour s’harmoniser à l’univers de chaque habitation, que vous ayez opté pour une atmosphère vintage, classique ou des plus modernes.

Plusieurs types de sièges, tout aussi adaptés à la détente, sont à votre disposition :

– La chilienne constituée d’une structure généralement en bois sur laquelle sont tendues soit des lattes du même matériau, soit une toile. Ce type de fauteuil autorise uniquement la position assise ou semi-allongée. Il est disponible en version pour les enfants.

– Le hamac, que vous accrochez sur votre terrasse, entre deux troncs d’arbres ou choisi sur pied, se présente en version assise, allongée, pour une ou plusieurs personnes.

– Le bain de soleil ou chaise longue permet de s’asseoir ou de s’allonger totalement. Son dossier se relève ou s’abaisse selon la position recherchée. Il dispose généralement de roulettes pour faciliter son déplacement.

– Le transat est un siège pliant sur lequel vous pouvez allonger les jambes.

Le saviez-vous ? Le mot transat est une abréviation de transatlantique, faisant référence aux chaises longues pliantes qui étaient installées sur les ponts des paquebots assurant la traversée transatlantique.

Depuis quelques années déjà, l’invitation au farniente est une source d’inspiration pour les designers avec toujours plus de mobiliers présentés sous des formes des plus rectilignes aux courbes les plus élégantes. Si les intemporels sont toujours dans la tendance à l’image de l’association du teck et du lin, le mobilier d’extérieur a su évoluer vers des formes plus contemporaines avec des lits « bateau » très spacieux, des méridiennes, des espaces détentes … totalement repensés. Les accessoires viennent ajouter un confort supplémentaire. Vous pouvez ainsi vous orienter vers un modèle avec accoudoirs et une tablette pour poser votre verre, un livre … Les assises en toile ou en textilène sont reconnues pour leur confort car elles épousent la forme du corps. Si vous choisissez un modèle doté d’une assise pleine et non d’une toile, il est conseillé d’ajouter un matelas et pourquoi pas une têtière. Ces équipements, au même titre que les coussins qui s’installent sur les modèles plus contemporains, sont généralement réalisés dans des matériaux résistants à la pluie et au soleil. Les toiles de qualité marine étant les plus adaptées dans nos régions.

Et si vous disposez simplement d’un balcon, d’une terrasse ou d’un jardin, vous l’avez compris : nul besoin de disposer impérativement d’une piscine pour s’adonner au farniente. L’essentiel étant la recherche de votre bien-être.

Texte : CHRISTINE MOREL

Photos : Fotolia