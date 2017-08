Plancha ou barbecue ?

Ces appareils, synonymes d’ambiances de détente, permettent de cuisiner en extérieur des plats savoureux tout au long de l’année sous nos latitudes. Sur chariot ou bien fixes, ils font partie intégrante de l’aménagement de nos jardins et terrasses.

En tout premier lieu, vous devez comprendre que la plancha et le barbecue ne permettent pas le même type de cuisson.

La plancha

Les aliments (poissons, légumes, fruits de mer, viande tranchée …) sont cuits par contact sur une plaque chauffée à près de 300 ° C. Cette dernière permet une cuisson saine sans graisse ajoutée, ni fumée. Elle permet ainsi de cuisiner à l’intérieur comme à l’extérieur. Qu’il s’agisse d’un modèle doté de brûleurs électriques ou à gaz, sa mise en route reste rapide et simple.

Plusieurs revêtements sont disponibles sur le marché entre la fonte émaillée, l’inox, l’acier. Les modèles anti-adhésifs sont à privilégier pour éviter que les aliments ne collent à la plaque de cuisson. Côté pratique, les planchas dotées d’une plaque de cuisson et d’un récupérateur de graisses amovibles peuvent être nettoyées au lave-vaisselle après les avoir dégraissées à l’eau chaude.

Le barbecue

Toujours associé à la convivialité, il s’avère idéal pour cuire de plus grosses pièces telles les côtes de boeuf, un poulet … mais également des poissons en papillote. Exit la corvée d’allumage du barbecue qui implique de patienter jusqu’à l’obtention des braises, le barbecue est décliné en divers modèles électriques ou à gaz accessibles à tous.

Le charbon de bois procure cette saveur et ce fumet si particuliers aux grillades que les inconditionnels ne conçoivent pas de s’équiper d’un autre type de cuisson. Toutefois, le grill électrique ou à gaz n’est pas dénué d’atouts car il réduit les risques d’accident. Par ailleurs, un thermostat permet de réguler la température. Vous évitez des cendres à vider et le nettoyage des grilles noircies.

Pour quel modèle opter ?

Les planchas ou barbecues à poser ont l’avantage de pouvoir être utilisés à l’intérieur comme à l’extérieur. Ils sont présentés avec des châssis de divers coloris pour égayer la table.

Vous pouvez également les installer dans le jardin sur un chariot sur pieds ou sur roulettes, avec ou sans poignées latérales, en bois et/ou en inox … Un vaste choix qui permet de l’associer avec élégance à tous les univers. Veillez à choisir un équipement de qualité qui ne s’oxydera pas avec l’humidité ambiante.

Si vous choisissez d’installer un barbecue maçonné (en béton, en pierre ou en briques) dans le jardin, quelques paramètres sont à prendre en compte ; Prévoyez suffisamment d’espace car il convient, en plus de la zone de cuisson, de prévoir des rangements pour poser les plats et les ustensiles. Construisez-le également à la bonne hauteur pour qu’il reste confortable à l’utilisation.

Si vous ne souhaitez pas avoir à choisir entre les joies de la grillade et une cuisson saine, optez pour un modèle polyvalent qui dispose d’une plaque lisse et d’un grill. Les plus complets sont dotés également de bruleurs latéraux faisant office de réchaud et d’un couvercle.

Des nouveautés bien pratiques

Certains appareils permettent une meilleure répartition de la chaleur. La température est ainsi homogène sur toute la surface de cuisson.

La dernière génération dispose d’un système multicuissons ; Le grill peut être remplacé par différents accessoires tels qu’une broche de rôtisserie, une pierre à pizza, un plat à paella, un plat pour wok … pour vous livrer à de multiples expériences culinaires en famille ou entre amis.

Texte : Christine Morel – Photos : DR