GENEVIÈVE JEAN-JACQUES LIBÈRE LES ÂMES DES ESCLAVES

Dans son atelier du brûlé, Geneviève armée d’une tenaille n’en finit pas de créer. L’artiste sculpteur a déjà en tête la scénographie de son exposition Mnémosis dédiée à la mémoire des esclaves de son île.

Geneviève travaille chacune de ses sculptures pour extérioriser sa souffrance et apaiser son intérieur.

« Cette exposition, je la dédie ou je dirais plutôt, je l’envoie comme une pensée, un souffle à toutes les personnes disparues, notamment les « esclaves » de notre île. Comme l’exprime si bien Eckhart Tolle, « le secret de la vie, c’est de mourir avant de mourir et de découvrir que la mort n’existe pas ».

« Je travaille la terre cuite, la terre brute et le bronze. Aujourd’hui, mes formes s’étirent dans l’espace. Je me mets au service de mon inconscient. Il me guide et je lui fais confiance… Je suis à l’écoute de la matière et de ma sculpture et tant qu’elle s’exprime, je travaille avec elle. »

Avec une paix radieuse, Geneviève travaille le grillage pour donner une seconde vie aux esclaves de son île. « Ce matériau me permet de travailler sur la ligne qui symbolise l’âme de l’être humain, propre à chacun de nous. »

Les sculptures de l’artiste reflètent ses états d’âmes. Elle aborde le mouvement, les courbes et la présence du corps dans l’espace avec une facilité déconcertante. Ses personnages d’une hauteur surprenante prennent forme dans son jardin. Un couple de danseurs de Maloya (héritier des chants des esclaves) rappelle les origines de cette musique classée au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO depuis 2009.

MNÉMOSIS CÉLÈBRE LA LIBERTÉ

L’idée est de libérer les esclaves en donnant l’illusion qu’ils sortent de terre avec une très grande légèreté. 9 personnages de plus de 2 mètres seront porteurs d’un message…

L’exposition Mnémosis accompagnée par la Région Réunion fera parler d’elle très prochainement.

Biographie en 3 dates

2 000 : formation à la Fonderie d’Art – Domaine des Tourelles (Plaine des Palmistes).

2 000 : exposition « La Colonne de Vie » – Maison de la Communication François Mittérrand (Saint-Denis).

1992-97 : formatrice en modelage et dessin – adultes et enfants – Réunion