Cigale de mer en vinaigrette au citron vert, christophine et courgette

Une recette, ou plutôt une interprétation du moment…

Ingrédients pour 4 personnes

Durée de préparation : 1 h

– 4 cigales vivantes (300-600g/pers)

– citrons verts

– christophine

– jeunes pousses

– courgette

– noix de cajou

– soja

METHODE

Les noix de cajou

Décortiquez les noix, enfournez-les à 180°C pour les dorer.

Les légumes

Coupez quelques tronçons de courgette et faites les griller. Coupez en fines lamelles les courgettes et la christophine pelée. Au moment, faites frire la christophine.

La vinaigrette

Mélangez dans un bol zestes et jus de citron, huile d’olive, quelques gouttes d’huile de sésame, soja, cives et courgette coupés finement.

La cigale

Plongez les queues de cigales dans une eau bouillante assaisonnée pendant 4 à 6 minutes et refroidissez-les ensuite à l’eau froide 2 minutes. Décortiquez-les, assaisonnez-les zestes et jus de citron vert, huile d’olive, sel et poivre. Servez.

Merci à notre Chef Thibault Barbafieri !

Rendez-vous sur son site www.mychefcook.com