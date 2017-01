FONDANT KAKO, BOIS D’INDE ET KUMQUAT CONFIT

Et la palme du minimalisme végétal est attribuée… au kumquat ! Ce tout petit agrume, asiatique par essence, rejoint nos assiettes créoles au milieu du XIXe siècle et fait pétiller les préparations de K’fée K’nelle. À croquer entier, il rafraîchit le gosier asséché et plisse les yeux des gourmands.

Pour les cuisiniers, il se glisse dans une farce, devient compote ou se laisse cuire entier. Et des kumquats secs ou confits, les coquins se lécheront les doigts.

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

Durée de préparation : 20 mn – Durée de cuisson : 10 mn

Beurre de coco et farine de manioc pour les moules

1 bâton de cacao de 150 g, ou le même poids de chocolat noir de couverture 150 g de beurre

1 feuille de bois d’Inde

3 oeufs entiers

3 jaunes d’oeufs

100 g de sucre

50 g de farine fluide de manioc, tamisée(ou 30 g de farine fluide de manioc et 20 g de farine de châtaigne tamisées)

4 kumquats confits

Beurrez et farinez 4 moules individuels ronds et hauts de 6 cm de diamètre ; réservez au frais.

Faites fondre le chocolat et le beurre au bain-marie avec la feuille de bois d’Inde froissée.

Fouettez les oeufs entiers, les jaunes d’oeufs et le sucre jusqu’à ce qu’ils soient bien blancs et fermes. Incorporez la farine de manioc tamisée (ou le mélange farine de manioc et châtaigne tamisé).

Retirez la feuille de bois d’Inde du mélange chocolat-beurre fondu et incorporez celui-ci au mélange oeufs-farine.

Versez cet appareil dans les moules aux trois-quarts de leur hauteur et déposez au centre de chacun un kumquat confit. Réservez au frais pendant que vous préchauffez le four à 190 °C.

Faites cuire au four pendant 10 minutes. Démoulez le fondant encore tiède.