Le Thazard de nos côtes une salade fraîcheur par Thibault Barbafieri (Top Chef)

Une recette, ou plutôt une interprétation du moment…

Issue du terroir Antillais, servie en brunch ou en entrée, un dimanche au bord de la mer…

Thibault Barbafieri

INGREDIENTS :

– Thazard

– Salade verte

– soja

– concombre

– pastèque

– huile d’olive

– basilic

– orange

– citron vert

– gingembre

METHODE :

La vinaigrette

Epluchez le gingembre, râpez pour obtenir le jus, ajoutez jus d’orange et citron vert, soja, poivre et huile d’olive. Mélangez et réservez au frais.

Le thazard

En filets sans peau ni arrêtes, badigeonnez de la vinaigrette au pinceau avant de saisir chaque face. Réservez au frais afin de garder l’intérieur cru.

La pastèque

Coupez des tranches épaisses, ensuite à l’emporte-pièce, mettez à mariner avec la vinaigrette.

La salade

Effeuillez et lavez la salade à l ‘eau fraîche, réservez au frais. Vous pouvez y rajouter des herbes aromatiques fraîches, cives…

Le concombre

Taillez des tranches fines, la moitié marinée avec la vinaigrette puis égouttée, l’autre taillée en julienne assaisonnée au moment, assaisonnée jus de citron vert et fleur de sel. Une composition fraîche et gourmande aux saveurs tropicales.

Place au plaisir du partage